「GW後半から圧倒的強運を引き寄せたい!!」

そんなあなたを強力に救ってくれそうなのが、「本当に運が良くなった」「毎日癒されている」「心があったかくなった」と話題の『1日1分見るだけで願いが叶う！ふくふく開運絵馬』だ。

★出雲大社、神田明神、東京大神宮、伊勢神宮崇敬会で展示中の【百年開運大絵馬】を特別収録

★天然の木曽檜（樹齢300年、年20万本限定希少材）に絵馬師が命を吹き込んだ「全71絵馬」初公開

★史上初！「神道文化賞」受賞・絵馬師が描いた【開運絵馬】の本

金運・仕事運・恋愛＆結婚運・長生き健康運・人間関係運も御利益ザックザック。見るだけで木に宿る神のパワーが奇跡を起こしてくれるかもしれない。

では、絵馬師から大きなターニングポイントとなるゴールデンウィークのスーパー運気を誰よりも早くインストールできる、とっておきの“裏技”を紹介してもらおう。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

2026年のキーワードは「火の神様」

今年は丙午。火の年なので、今回は火の神様についてお話ししてみたいと思います。

八百万の神様の存在を知ると、いろいろ発見があるものです。

日本において、火の神様は、火之迦具土神（ヒノカグツチ）です。

この神様は、日本神話の中でも一番悲しい神様ではないかといわれています。

それはなぜでしょう。

火之迦具土神の両親神は「伊邪那岐命（いざなぎのみこと）」「伊邪那美命（いざなみのみこと）」。国生みをした夫婦神で、日本列島を誕生させた神です。

この二柱の神は、大変愛し合い、たくさんの神様をこの世界に誕生させます。

たくさんの神様を誕生させていたときに産まれたのが火之迦具土神です。

この火之迦具土神、実は、火之迦具土神が生まれたときに、火の神であったために、なんと母神である伊邪那美命の陰部を火傷させ、伊邪那美命はそのまま黄泉の国へと旅立ってしまいます。

これに怒り心頭した父神・伊邪那岐命によって産まれてすぐ十拳剣で斬られてしまうのです。

母を殺してしまったとはいえ、火の神に産まれてしまったがために知らず知らずに母神を殺してしまった。それも生まれたばかりで自分でもわけもわからず、怒り狂った父神に斬り捨てられてしまうのです。

本来なら、その力で大きくこの世を変えられる力を持った火の神。

なのに、かわいそうなことに、あっさり殺されてしまうのです。

しかし、火之迦具土神もただでは死ななかった。

火之迦具土神の血から、たくさんの神が誕生し、その体の一部からそれぞれ新しい神が誕生します。伊邪那岐命の十拳剣のしたたる血からも神様が誕生しています。

そして、火之迦具土神の血から誕生した神に「建御雷之男神（タケミカヅチノオノカミ）」がいます。

建御雷之男神は、高天原随一の武闘派の神。大国主大神から出雲を譲らせた強い神でもあります。茨城県の鹿島神宮の御祭神でもあります。

キーワードは「火の神様」！ この神社へ行くといいかも

この火の神、現実的に考えてみれば、火は文明にとって生活を豊かにし、新しい物事をつくるエネルギーでもあります。

人は火と出合ったことで、料理のレパートリーが増え、鉄をつくることができた。

火は、すべてを焼き尽くす破壊の象徴でもあり、噴火のマグマなど、大地の元でもあるのです。

この火の神様が生まれることで、日本の神話も新たなストーリーへと進みます。

これは、進化を遂げる人間の文化の象徴でもあるのです。

この悲しい神様の運命は、ただのバッドストーリーではありません。

焼畑農業があるように、焼かれたものは養分になり、新しい命を育みます。

火之迦具土神のストーリーは、私たちの人生の教訓にも当てはまります。

理不尽なことがあって、すべて見捨てられたように見えても、実はそこに新しい種があり、そこから可能性という新しい道が生まれるのです。

今年は燃え尽きるような、理不尽なことがある人もいるかもしれません。

でもあきらめないで。

火之迦具土神のように、また新しい形であなたの生き方を誕生させてください！

ちなみに、火之迦具土神をご祭神とする神社は、秋葉神社や愛宕神社などが代表的です。

機会があればぜひ行ってみてください。

（本稿は『1日1分見るだけで願いが叶う！ ふくふく開運絵馬』の著者による特別投稿です）

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）