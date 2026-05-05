名古屋競馬での大本命馬の２着敗退に、ＳＮＳ上が騒然となっている。

東海３冠レースの初戦「第６５回駿蹄賞・Ｓｐ１」は５月５日、名古屋競馬場・ダート２０００メートルで行われた。単勝１・２倍で断然人気のアストラビアンコ（牡３歳、名古屋・角田輝也厩舎、父バゴ）は、好スタートから逃げの手に出たが、道中で一度は後退。最後の直線で盛り返すも２着となった。ホッカイドウ所属の２５年１０月から続いていた連勝は６でストップした。勝ったのは唯一の笠松からの参戦で、６番人気（単勝２６・２倍）の伏兵リバーサルトップ（牡３歳、笠松・田口輝彦厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）だった。

Ｘでも一時トレンド入りしたのは、負けたのはもとより、そのレースぶり。Ｇ１・６勝を挙げた名馬オルフェーヴルが、２０１２年の阪神大賞典の２週目３コーナーで逸走、万事休すと思われたが、ものすごい追い込みを見せて２着に突っ込んできて絶大なインパクトを残したが、それを思い起こすような内容となった。

“名古屋の雄”の敗退に、ネット上で「負けたけど凄い競馬やった」「お前だったのか、オルフェの後継は」「道中いきなり下がった後もう一度盛り返そうとしたけど捉えきれず２着って」「アストラビアンコ、マジかよ オルフェやん」「あんた何オルフェーヴルしてるねん」「オルフェーヴルみたいな競馬になってしまいました・・・」「失速後の追い上げ！！早く家に帰ってレース見返したくてウズウズしてます」などのコメントが寄せられている。