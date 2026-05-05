ゴールデンウィークも終盤。こどもの日のきょうは行楽日和となりました。東海3県を空から見てみると…

【写真を見る】GW終盤 東海3県はどこがにぎわった？空から調査 ナガシマリゾートの駐車場は車がぎっしり… 行楽日和のこどもの日

（岩月秀樹カメラマン 三重・桑名市 ナガシマリゾート上空）

「車がびっしりと埋まっています。すごい量です…」

三重県桑名市のナガシマリゾートの駐車場は、車で埋め尽くされ…園内には、アトラクションを楽しむたくさんの家族連れが。

長い渋滞の先には…

一方、伊勢湾岸自動車道に伸びた長い渋滞。その先にあったのは…

（岩月カメラマン 名古屋・港区 レゴランド上空）

「こどもの日ということもあって、普段よりも子連れ客が多いように見えます」



名古屋市港区のレゴランドでは、強い日差しもあってか水浴びをして遊ぶ子どもたちの姿も。

（岩月カメラマン 岐阜・養老町）

「テントを張ってゴールデンウィークを楽しんでいる家族もいます」



岐阜県養老町では、芝生にテントを設営し、のんびりと過ごす家族も見えました。