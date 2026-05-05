GW終盤 東海3県はどこがにぎわった？空から調査 ナガシマリゾートの駐車場は車がぎっしり… 行楽日和のこどもの日
ゴールデンウィークも終盤。こどもの日のきょうは行楽日和となりました。東海3県を空から見てみると…
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（岩月秀樹カメラマン 三重・桑名市 ナガシマリゾート上空）
「車がびっしりと埋まっています。すごい量です…」
三重県桑名市のナガシマリゾートの駐車場は、車で埋め尽くされ…園内には、アトラクションを楽しむたくさんの家族連れが。
長い渋滞の先には…
一方、伊勢湾岸自動車道に伸びた長い渋滞。その先にあったのは…
（岩月カメラマン 名古屋・港区 レゴランド上空）
「こどもの日ということもあって、普段よりも子連れ客が多いように見えます」
名古屋市港区のレゴランドでは、強い日差しもあってか水浴びをして遊ぶ子どもたちの姿も。
（岩月カメラマン 岐阜・養老町）
「テントを張ってゴールデンウィークを楽しんでいる家族もいます」
岐阜県養老町では、芝生にテントを設営し、のんびりと過ごす家族も見えました。