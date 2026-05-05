“令和の峰不二子”阿部なつき、宮古島オフショが美しすぎる「人魚姫に見えた」
“令和の峰不二子”として知られるモデルでインフルエンサーの阿部なつきが、4日にInstagramを更新。宮古島でのオフショットを披露し、反響が集まっている。
【別カット】阿部なつき、じっとカメラを見つめるアップショット（ほか6枚）
阿部が投稿したのは、宮古島を訪れたときのオフショット。阿部は「実は初めての宮古島」と明かし、ブルーの丈が短いタンクトップとロングスカートのセットアップコーデを公開した。阿部はリラックスした横座りショットや、海辺でのショットなどを続々投稿した。
投稿の中で阿部は「まるで海外に来たみたいな空気と光で時間の流れまでやさしくなる場所だった」と宮古島での時間を述懐。「ただ“綺麗”じゃなくて、心ごとほどけるような世界観にうっとり」と素敵な時間を過ごしたことを報告している。
阿部の宮古島でのオフショットに、ファンからは「マーメイド！」「人魚姫に見えた」「素晴らしいスタイル」「美しい」などの反響が集まっている。
■阿部なつき（あべ なつき）
1999年10月6日生まれ。東京都出身。ファッション誌モデルなどの活動を経てインフルエンサーとして活躍。2022年8月に1st写真集『i am natsuki』 (KADOKAWA) を発売。昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（＠i.am_natsuki_）
【別カット】阿部なつき、じっとカメラを見つめるアップショット（ほか6枚）
阿部が投稿したのは、宮古島を訪れたときのオフショット。阿部は「実は初めての宮古島」と明かし、ブルーの丈が短いタンクトップとロングスカートのセットアップコーデを公開した。阿部はリラックスした横座りショットや、海辺でのショットなどを続々投稿した。
阿部の宮古島でのオフショットに、ファンからは「マーメイド！」「人魚姫に見えた」「素晴らしいスタイル」「美しい」などの反響が集まっている。
■阿部なつき（あべ なつき）
1999年10月6日生まれ。東京都出身。ファッション誌モデルなどの活動を経てインフルエンサーとして活躍。2022年8月に1st写真集『i am natsuki』 (KADOKAWA) を発売。昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（＠i.am_natsuki_）