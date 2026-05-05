お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘が嫌いな芸人を告白し、多くの反響が寄せられている。

人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ・カノックスターの動画に出演。「何でも聞いていいんすよね？」「嫌いな芸人の方いますか？」と問われ、「出たよ。俺、結構人のこと別にそんな嫌いになんないのよ。先輩とか後輩とかも嫌いになんないんだけども、１人だけいるのよ」と答えた。

「本当にこれもう、これを言っておいしくなるのも嫌なぐらいなんよ。分かる？相手からして、あっちが笑いになるのもやなぐらい嫌いなの」と明かし、ピー音をかぶせて告白。

カノックスターが爆笑する中、尾形は「大っ嫌い、俺。暴力。もう人だと思ってないというか、あの人って人見るから基本」と説明。カノックスターが「人によって変えるみたいな」と言うと、尾形は「そう。変えるのよ。だから先輩とかだったらかわいいイメージだと思うけど、後輩からしたらもう、あんな」と語った。

カノックスターは「テレビだけ見てたらわかんないっすね。あの人がそんなことするって思わないじゃん」と驚き。尾形は「いや、する。めっちゃくちゃするよ。最低な人間だと思う。俺が見た芸人というか、人間の中で一番やばい人間だと思う。俺は大嫌い。物としてしか思ってないっていうかね。もう感情がこっちに対してない。愛とか、そういうのがないと思う絶対」と話した。

「見てるだけじゃわかんない」と言われると、「わかんないと思う。やっぱり頭いいし、腕は確かだからおもしろいんだよ。おもしろいんだけど、人としては終わってる。こんなに言うの初めてだ。ちょっとなんか大丈夫かなと思う。ボッコボコにされんじゃん俺」と心配していた。

このニュースを受け、タレントの山田邦子はＹａｈｏｏ！ニュースのコメント欄でエキスパートとして「パンサー尾形くんは、先日ロケで一緒だったんだけど、気づかいの出来るとても良い人だった。人の悪口などは言わないタイプだったので、これは余程の相手なのだろう。先輩でもあまりにもひどい時は、普通にやっつけでいいと思う」とコメントしていた。