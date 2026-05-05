ヒカル、なこなこ・なごみ＆こーくんの離婚にコメント「絶対はないんだと思わされる」
【モデルプレス＝2026/05/05】YouTuberのヒカルが5日、自身のX（旧Twitter）を更新。YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみとこーくんが離婚したことを受け、コメントした。
【写真】なこなこカップル、ステージ上で公開プロポーズ＆キス
なごみがヒカルのYouTubeに出演するなど、以前から親交があったなごみ＆こーくんとヒカル。ヒカルは「絶対はないんだと思わされる 逆も然りで絶対離婚する！って言われててもそうならない人もいるという事」とコメント。「仲良しに見えて仮面夫婦もいれば世間で叩かれててもおしどり夫婦は存在する 本当のところは当人たちにしか分からない」とつづった。
なごみは2000年3月2日生まれ、こーくんは1997年10月18日生まれ、ともに兵庫県出身。2人は「ユニバで出会った関西人カップル」として2019年にYouTubeを開設した。2024年3月2日、東京ガールズコレクションのランウェイ上で結婚することを電撃発表し、交際7年記念日となる10月3日に入籍。2025年2月に個人活動に専念するためになこなこチャンネルを終了していた。（modelpress編集部）
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◆ヒカル、なごみ＆こーくんの離婚にコメント
なごみがヒカルのYouTubeに出演するなど、以前から親交があったなごみ＆こーくんとヒカル。ヒカルは「絶対はないんだと思わされる 逆も然りで絶対離婚する！って言われててもそうならない人もいるという事」とコメント。「仲良しに見えて仮面夫婦もいれば世間で叩かれててもおしどり夫婦は存在する 本当のところは当人たちにしか分からない」とつづった。
◆なごみ＆こーくん、2024年10月に入籍
なごみは2000年3月2日生まれ、こーくんは1997年10月18日生まれ、ともに兵庫県出身。2人は「ユニバで出会った関西人カップル」として2019年にYouTubeを開設した。2024年3月2日、東京ガールズコレクションのランウェイ上で結婚することを電撃発表し、交際7年記念日となる10月3日に入籍。2025年2月に個人活動に専念するためになこなこチャンネルを終了していた。（modelpress編集部）
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