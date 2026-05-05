全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草の喫茶店『美豆花（メイドーファー）』です。

台湾家庭に伝わるこだわり素材の大盛り豆花

浅草橋の台湾料理店『家豆花』の姉妹店として2025年にオープン。老舗純喫茶だった場所を改装し、台湾の田舎町をイメージしたかわいらしい店だ。台湾南部にルーツを持つ店主の手料理は、ほっとする味わい。添加物不使用で豆乳から手作りする豆花は濃厚で、口の中でほどけるようなやさしさだ。

総合豆花900円

『美豆花（メイドーファー）』総合豆花 900円

『美豆花（メイドーファー）』店主 富吉さん

店主：富吉さん「豆花やルーローハンランチセットもあります！」

『美豆花（メイドーファー）』

浅草『美豆花（メイドーファー）』

［店名］『美豆花（メイドーファー）』

［住所］東京都台東区駒形1-7-12大久保ビル1階

［電話］090-5972-3678

［営業時間］11時〜16時

［休日］不定休

［交通］都営浅草線ほか浅草駅A1出口から徒歩5分

撮影／西崎進也、取材／芦谷日菜乃

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ランチセットもあるルーローハンの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】このボリュームで1000円以下！ 無添加の癒し系スイーツ（7枚）