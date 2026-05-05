＝LOVE大場花菜「お嬢様コーデにしたよ」白ミニワンピで美脚スラリ「眩しくて見られない」「妖精さんですか」と反響
【モデルプレス＝2026/05/05】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大場花菜が5月3日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースを身に着けたショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】＝LOVEメンバー「脚が長くて憧れる」美脚スラリのお嬢様風ミニワンピ姿
大場は「対面お話会ありがとうございました」とイベントの感謝とともに、複数枚の写真を投稿。「今日はお嬢様風コーデにしたよ とってもかわいいワンピースは一目惚れしたものです」とつづり、コンクリート壁を背にポーズを決める全身ショットを披露した。白のツイード調ミニワンピースに同色のアンクルブーツを合わせたコーディネートで、しなやかな美しい脚のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「眩しくて見られないくらい可愛い」「お人形さんか妖精さんですか」「お嬢様風似合いすぎ」「脚が長くて憧れる」「一目惚れしたワンピのセンス抜群」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】＝LOVEメンバー「脚が長くて憧れる」美脚スラリのお嬢様風ミニワンピ姿
◆大場花菜「お嬢様風」のミニワンピ姿公開
大場は「対面お話会ありがとうございました」とイベントの感謝とともに、複数枚の写真を投稿。「今日はお嬢様風コーデにしたよ とってもかわいいワンピースは一目惚れしたものです」とつづり、コンクリート壁を背にポーズを決める全身ショットを披露した。白のツイード調ミニワンピースに同色のアンクルブーツを合わせたコーディネートで、しなやかな美しい脚のラインが際立っている。
◆大場花菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「眩しくて見られないくらい可愛い」「お人形さんか妖精さんですか」「お嬢様風似合いすぎ」「脚が長くて憧れる」「一目惚れしたワンピのセンス抜群」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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