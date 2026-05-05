ふくしまデスティネーションキャンペーン / なりすましや偽造を防止するセキュリティシール【まとめ記事】
福島県デスティネーションキャンペーン実行委員会は、2026年4月1日より開催する観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン」（以下ふくしまDC）にあわせ、福島ゆかりのロックバンド・サンボマスターにテーマソングの制作を依頼。書き下ろし楽曲「またあえるかな」が完成した。楽曲は2026年3月23日にリリースされるるとともに、同日にキャンペーンCMとコラボレーションミュージックビデオ（以下、MV）を公開した。
サンワサプライ株式会社は、クレジットカードのカード番号とセキュリティコードを隠せるシール「SL-8H-8」を発売した。なりすましや偽造防止のための連番を印字し、剥がすと再貼付が判別できる構造で貼り直しを防ぐ。本シールを貼り付けたまま、IC決済、タッチ決済、ATMでの使用が可能だ。16桁のクレジット番号の中央と、裏面の3桁のセキュリティコードを隠すことができる。万が一剥がした後に貼り直すと、表面が部分的に剥がれていることが目視で分かる。
■LANケーブル1本でパソコンの遠隔操作を実現！KVMエクステンダー
サンワサプライ株式会社は、高精細な4K映像信号とUSB2.0信号を、汎用性の高いLANケーブル1本で最大100mまで延長できるDisplayPort対応KVMエクステンダー「VGA-EXKVMDPU」を5月中旬に発売予定。本製品は、工場やサーバールーム、医療現場などの「パソコン本体を離れた場所に設置したい」というニーズに最適だ。高画質なDisplayPort信号を劣化させることなく長距離伝送し、手元のコンソール（モニター・キーボード・マウス）からリアルタイムでパソコン操作が可能だ。USB2.0の伝送にも対応しているため、キーボード・マウスだけでなくプリンタやストレージなどの周辺機器も共有でき、業務の効率化と機材管理の安全性を両立する。
■テイクアウトの焼鳥に注目！ゴールデンウィークに、国産焼鳥を1本100円で展開
イオンリテールは2026年4月29日（水）より、「イオン」「イオンスタイル」約350店舗※1にて、「国産鶏の焼鳥串」を1本あたり本体価格100円で販売する。外食業態のテイクアウト市場はコロナ前（2019年）と比較して1.2倍に増加し※2、外食 メニューを家庭で楽しむスタイルが増加している。一方で、感染拡大防止の観点から当社は、トングを使用しての総菜のバラ売りを2020年から休止し、焼鳥についてもパック販売に切り替えていた。
■なりすましや偽造を防止！セキュリティシール
サンワサプライ株式会社は、クレジットカードのカード番号とセキュリティコードを隠せるシール「SL-8H-8」を発売した。なりすましや偽造防止のための連番を印字し、剥がすと再貼付が判別できる構造で貼り直しを防ぐ。本シールを貼り付けたまま、IC決済、タッチ決済、ATMでの使用が可能だ。16桁のクレジット番号の中央と、裏面の3桁のセキュリティコードを隠すことができる。万が一剥がした後に貼り直すと、表面が部分的に剥がれていることが目視で分かる。
■1日3食限定！自由が丘のルイビ豚専門店「食事処GOEN」、箸でほどける“白絹ロース”提供開始
自由が丘のルイビ豚専門店「食事処GOEN」は、新商品「白絹ロース」の提供を2026年4月30日より開始した。本商品は1日3食限定で、売り切れ次第終了となる。白絹ロースは、ルイビ豚の中でも特にきめ細かく、繊維がやわらかい希少部位を、あえて薄くスライスして重ね合わせ、とんかつに仕立てた一品だ。揚げた瞬間に肉の水分を閉じ込めることで、衣は軽く、中はしっとりとした仕上がりとなっている。何層にも重なる肉がほどけるような、独特の食感が特長だ。
■サンボマスターによるコラボMVが完成！「ふくしまデスティネーションキャンペーン」
福島県デスティネーションキャンペーン実行委員会は、2026年4月1日より開催する観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン」（以下ふくしまDC）にあわせ、福島ゆかりのロックバンド・サンボマスターにテーマソングの制作を依頼。書き下ろし楽曲「またあえるかな」が完成した。楽曲は2026年3月23日にリリースされるるとともに、同日にキャンペーンCMとコラボレーションミュージックビデオ（以下、MV）を公開した。
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■LANケーブル1本でパソコンの遠隔操作を実現！KVMエクステンダー
サンワサプライ株式会社は、高精細な4K映像信号とUSB2.0信号を、汎用性の高いLANケーブル1本で最大100mまで延長できるDisplayPort対応KVMエクステンダー「VGA-EXKVMDPU」を5月中旬に発売予定。本製品は、工場やサーバールーム、医療現場などの「パソコン本体を離れた場所に設置したい」というニーズに最適だ。高画質なDisplayPort信号を劣化させることなく長距離伝送し、手元のコンソール（モニター・キーボード・マウス）からリアルタイムでパソコン操作が可能だ。USB2.0の伝送にも対応しているため、キーボード・マウスだけでなくプリンタやストレージなどの周辺機器も共有でき、業務の効率化と機材管理の安全性を両立する。
■テイクアウトの焼鳥に注目！ゴールデンウィークに、国産焼鳥を1本100円で展開
イオンリテールは2026年4月29日（水）より、「イオン」「イオンスタイル」約350店舗※1にて、「国産鶏の焼鳥串」を1本あたり本体価格100円で販売する。外食業態のテイクアウト市場はコロナ前（2019年）と比較して1.2倍に増加し※2、外食 メニューを家庭で楽しむスタイルが増加している。一方で、感染拡大防止の観点から当社は、トングを使用しての総菜のバラ売りを2020年から休止し、焼鳥についてもパック販売に切り替えていた。
■なりすましや偽造を防止！セキュリティシール
サンワサプライ株式会社は、クレジットカードのカード番号とセキュリティコードを隠せるシール「SL-8H-8」を発売した。なりすましや偽造防止のための連番を印字し、剥がすと再貼付が判別できる構造で貼り直しを防ぐ。本シールを貼り付けたまま、IC決済、タッチ決済、ATMでの使用が可能だ。16桁のクレジット番号の中央と、裏面の3桁のセキュリティコードを隠すことができる。万が一剥がした後に貼り直すと、表面が部分的に剥がれていることが目視で分かる。
■1日3食限定！自由が丘のルイビ豚専門店「食事処GOEN」、箸でほどける“白絹ロース”提供開始
自由が丘のルイビ豚専門店「食事処GOEN」は、新商品「白絹ロース」の提供を2026年4月30日より開始した。本商品は1日3食限定で、売り切れ次第終了となる。白絹ロースは、ルイビ豚の中でも特にきめ細かく、繊維がやわらかい希少部位を、あえて薄くスライスして重ね合わせ、とんかつに仕立てた一品だ。揚げた瞬間に肉の水分を閉じ込めることで、衣は軽く、中はしっとりとした仕上がりとなっている。何層にも重なる肉がほどけるような、独特の食感が特長だ。
■サンボマスターによるコラボMVが完成！「ふくしまデスティネーションキャンペーン」
福島県デスティネーションキャンペーン実行委員会は、2026年4月1日より開催する観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン」（以下ふくしまDC）にあわせ、福島ゆかりのロックバンド・サンボマスターにテーマソングの制作を依頼。書き下ろし楽曲「またあえるかな」が完成した。楽曲は2026年3月23日にリリースされるるとともに、同日にキャンペーンCMとコラボレーションミュージックビデオ（以下、MV）を公開した。
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