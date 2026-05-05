◆ムーアズブリッジＳ・Ｇ２（５月４日、アイルランド・カラ競馬場・芝２０００メートル、良）

６頭立てで行われ、圧倒的１番人気に支持された昨年の凱旋門賞２着馬のミニーホーク（牝４歳、愛・エイダン・オブライエン厩舎、父フランケル）が、ライアン・ムーア騎手とのコンビで２０２６年初戦を勝利で飾った。重賞４勝目。１着賞金は７万６５７０ユーロ。（約１４１０万円）。勝ちタイムは２分６秒５０。

レースは同じＡオブライエン厩舎のエドワードハミルトン（ウェイン・ローダン騎手）が突き放して逃げる形。ミニーホークは４番手から追走し、最後の直線で外に出すと楽々と差し切り、逃げ粘った２着馬に１馬身３／４差をつける完勝だった。

同馬は昨年５連勝で英オークス、愛オークス、ヨークシャーオークスのオークス３冠を達成。続く凱旋門賞ではダリズとの接戦の末、頭差の２着だった。続く米Ｇ１のブリーダーズＣターフでは６着に敗れ、今回が６か月ぶりで今年初戦に臨んでいた。

英国のロイヤルアスコット開催のプリンスオブウェールズＳ・Ｇ１（６月１７日、アスコット競馬場・芝１９９０メートル）に登録済み。昨年の凱旋門賞馬のダリズ、日本からはフォーエバーヤングなどが登録しており、今後に注目が集まる。

また、海外の大手ブックメーカーのウィリアムヒルでは、今年の凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）で昨年１着のダリズが現在６倍で１番人気。２着のミニーホークは１１倍からオッズが下がり、８倍で２番人気につけている。

日本馬ではクロワデュノールが２１倍で４番人気タイ。昨年５着のビザンチンドリーム、フォーエバーヤングが２６倍で１１番人気タイの評価となっている。