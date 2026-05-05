タップした瞬間にPayPay起動　“即送金”誘導の詐欺メールに注意

ワンクリックでPayPayの送金画面へ誘導し、考える隙を与えず支払いを完了させようとする悪質な詐欺メールが出回っています。SNS上でも同様の報告が相次いでおり、誤って送金してしまえば取り戻すことは極めて困難。

新生活による支払い方法変更のタイミングや、判断能力が鈍りやすい大型連休などを狙ったメール型特殊詐欺として強い警戒が必要です。

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■ 不安を煽る「日本年金機構」の偽装メール

今回記者の元にも届いたのは、「日本年金機構」を騙る不審な詐欺メール。文面には「差押予告通知書」と記されており、納付期限までに未納保険料の全額を納付しない場合は財産を差し押さえるといった、強い文言で不安を煽る内容が並んでいました。

請求されている金額は令和8年4月分の1か月分にあたる1万7300円とされています。公的な通知を装って焦りを誘う手口ですが、支払い方法がなぜか「PayPayのみ」に限定されているという、非常に不自然な点が見られます。

■ 誤タップすら命取りになる恐るべき誘導の仕組み

この詐欺手口の最も危険な点は、メール内に配置された「今すぐ納付」のボタンを押すと、即座にスマートフォンのPayPayアプリが起動し、支払い画面へと直接遷移してしまう点です。リンクには、特定のアプリを直接開く仕組みが使われている可能性があります。

そして遷移先の送金相手は「日本年金」というユーザー名になっており、アイコン画像にも公式のものが無断使用されているため、一見すると本物のアカウントであると誤認してしまいかねない精巧な偽装が施されていました。

アプリ画面の下部にある「17300円を送る」のボタンを押してしまうと、即座に相手への送金が実行されます。万が一誤って指が触れてしまっただけでも送金されてしまう恐れがあります。

PayPayでの送金は、相手が受け取る前であればアプリの取引履歴からキャンセルが可能ですが、すでに相手の受け取りが完了している場合は取り消すことができません。警察やPayPayの運営窓口に相談したとしても原則として強制的な返金措置は行われないため、一度送金してしまうと自力で取り戻すことは極めて困難になります。

■ 楽天カードや電力会社を騙る巧妙なパターンも

記者の元には日本年金機構の他にも、「楽天カードのご請求金額」といった名目で同様の詐欺メールが届いていました。さらにSNS上の報告を確認すると、実在する電力会社を名乗るパターンの詐欺メールも出回っているもようです。

日本年金機構の支払いがPayPayのみという状況は冷静になれば違和感を覚えますが、楽天カードや電力会社の場合は実際にPayPayなどのキャッシュレス決済に対応しているケースがあるため、すんなりと信じ込んでしまう危険性がより高まります。

いずれのケースにも共通しているのは、実在する企業や機関の名前を使って信用させ、未払い・請求・停止予告などの言葉で焦らせたうえで、キャッシュレス決済による即時送金へ誘導するという点です。

■ 詐欺メールを見破るためには ドメインや氏名表記を確認

こうした巧妙な詐欺メールを見破る第一歩は、送信元のメールアドレスを必ず確認することです。記者に届いたメールも、メール内の署名こそ正規の名称が使われていましたが、送信元のメールアドレスを確認すると該当する企業や機関とは全く無関係のドメインが使用されていました。

また、宛名にメールアドレスしか書かれていない点も不自然です。本来の請求であれば、宛名にはまず氏名が書かれているはずなので、不特定多数のメールアドレスに一斉送信していることが推察できます。ちなみに、偽物の「日本年金機構」のメールは、表記されていた基礎年金番号もデタラメなものでした。

督促や請求の通知が届いたからといってメール内のリンクやボタンを安易にタップせず、必ず公式のウェブサイトや公式アプリからログインして実際の利用状況を確認することが重要です。考える時間を与えずに即座に送金画面へ誘導する手口に対しては、決して慌てず冷静に対処するよう心がけてください。



（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050502.html