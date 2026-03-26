おうち時間も外出も、ラクしてキレイを叶えたい♡そんな願いに応える「BAMBI WATER」の新作が登場しました。ガードル機能を内蔵したショートパンツは、快適な履き心地と美しいシルエットを同時に叶える優秀アイテム。リラックスしながらスタイルアップできる、新感覚の一枚に注目です♪

履くだけで美シルエットに

BAMBIWATERGIRDLEINRIBSHORTPANTS

価格：4,980円(税込)

サイズ：S～LL（カラー：ブラック）

内蔵ガードルによって、履くだけでヒップラインを美しく整え、すっきりとしたシルエットを演出。

適度なホールド力で締め付けすぎず、自然にスタイルアップが叶います。

ウエストはリボン仕様で調整可能なので、自分に合ったフィット感で着用できるのも魅力です。

BAMBI WATERのガードル付きリラックスパンツ♡1枚で叶う美ボディ新作

快適さを追求した構造

独自開発の弾性ニットと着圧シールを組み合わせた内部構造がポイント。

部位ごとに最適な着圧バランスで骨盤からヒップまでをしっかりサポートしながら、やわらかくなめらかな履き心地を実現しています。

さらにメッシュ素材を採用することでムレを軽減し、長時間でもストレスフリー。

表地はレーヨン92％・ポリウレタン8％、裏地はナイロン60％・ポリウレタン40％で、伸縮性と通気性を兼ね備えた設計です。

おうちも外も使える万能感

リラックスウェアとしてはもちろん、ちょっとした外出にも使えるワンマイルウェアとして活躍。

シンプルなリブデザインでコーデにも取り入れやすく、トップスを選ばず着回しできるのが嬉しいポイントです。

シリーズには他のシルエットも展開されており、ライフスタイルや好みに合わせて選べるのも魅力。毎日のコーデに取り入れたくなる一着です。

ラクしてキレイを叶える新定番♡

忙しい毎日でも、無理なく美しいシルエットをキープしたい方にぴったりの一枚。履き心地の良さと補正力を両立したガードル付きリラックスパンツは、これからの新しいスタンダードになりそう♡おうちでも外でも活躍する優秀アイテムを、ぜひチェックしてみてください♪