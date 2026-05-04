Ado、新曲「春に舞う」の配信リリースが決定！『今日好き』主題歌のために書き下ろされた楽曲

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Adoの新曲「春に舞う」が、5月12日に配信されることが発表された。「春に舞う」は、ABEMAにて放送中のオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）の主題歌となっている楽曲だ。

■リリース前から話題を呼んだ楽曲が、待望のリリース

「春に舞う」は、『今日好き』主題歌のために書き下ろされた新曲。「花びら 染めてく空 色づきはじめる視線の先に 今、好きだと気づいた」という瑞々しい一節や「知らなかった切なさに 滲んだ君の背中が見えた ほろりほろりほろり 溢れる前に ちゃんと伝えなきゃ」と、募る想いを抑えきれなくなる心の変化を鮮明に描いており、切なさと高揚感が同居する爽快でアップテンポな曲調が『今日好き』の世界観に華を添える。リリース前からSNSにて音源の一部が公開され、音源を使用した動画は約4万投稿と早くも話題を呼ぶ本楽曲が待望のリリースとなる。

『今日好き』は“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数（※1）および番組総視聴者数（※2）の最高記録を更新したほか、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録（※3）を更新するなど、大きな話題を呼んでいる。

毎シリーズ、ティーンを中心に多くの共感と胸キュンを呼ぶ『今日、好きになりました。』。5月4日に最終話を迎える最新作『今日、好きになりました。クライストチャーチ編』では、いったいどんな結末を迎えるのか。ぜひABEMAにてチェックしよう。

（※1）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※2）2025年7月21日（月）～9月14日（日）の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※3）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。これまでに放送した特番を除く、シリーズ放送を行っている番組において最高視聴者数を記録

（C）AbemaTV, Inc.

■リリース情報

2026.05.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「春に舞う」

2026.04.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「綺羅」

■ライブ情報

『Ado STADIUM LIVE 2026』

07/04（土）神奈川・日産スタジアム

07/05（日）神奈川・日産スタジアム

■関連リンク

ABEMA『今日、好きになりました。クライストチャーチ編』番組ページ

https://abema.tv/video/title/90-2056?s=90-2056_s780

Ado OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/ado/