12星座×タロット占い「牡羊座（おひつじ座）」2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■牡羊座（おひつじ座）
カード：ペンタクルのペイジ（正位置）
基礎固めで差をつける週。新しい挑戦よりも、数字の確認や技術の習得、道具の見直しを優先しよう。小さな改善を軽視すると伸びは止まる。連休気分を切り替え、毎日1つずつ積み上げよう。未熟さを認めた者から強くなる。財布と仕事道具の管理も徹底を。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■牡羊座（おひつじ座）
基礎固めで差をつける週。新しい挑戦よりも、数字の確認や技術の習得、道具の見直しを優先しよう。小さな改善を軽視すると伸びは止まる。連休気分を切り替え、毎日1つずつ積み上げよう。未熟さを認めた者から強くなる。財布と仕事道具の管理も徹底を。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
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