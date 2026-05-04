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意外と知らない授乳の落とし穴。赤ちゃんの「浅吸い」を放置すると将来に影響する理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」が、「浅吸いの危険性｜舌の発達と顎の成長が止まる?」と題した動画を公開した。動画では、授乳時の「浅吸い」が子どもの将来的な口腔発達に与える影響と、その具体的な改善策について詳しく解説している。



お口と姿勢の専門家であるまい先生はまず、浅吸いを放置すると、将来的に嚥下や咀嚼が苦手になったり、滑舌に問題が出たりするリスクがあると警告する。その理由として、嚥下に関わる筋肉の協調において「ゴックンする時のスイッチ」となる舌の連動がうまくいかなくなることを挙げた。さらに、浅吸いの状態では舌が下がりやすく、口呼吸にもなりやすいと指摘。本来は舌が上顎に圧力をかけることで顎が広がって成長するが、その圧力が不足することで顎が小さくなり、「ちっちゃいスペースに並ばないといけないので歯並びというものも悪くなる」と、意外なメカニズムを明らかにした。



では、なぜ浅吸いになってしまうのか。まい先生は、お母さんも赤ちゃんも初心者ゆえの「緊張」が原因だと語る。赤ちゃんが緊張して体が反ってしまうと、口がうまく使えなくなるという。解決策として、お腹の中を再現する「Cの字抱っこ」を推奨している。また、深く吸わせようと無理に乳首を押し込むのではなく、赤ちゃんの顎が上がった状態では口が大きく開かないため、「顎が上がっていないか」を確認し、首を引いて大きく口を開かせるポイントを解説した。



授乳時の少しの工夫や姿勢の改善が、滑舌や歯並びといった子どもの将来の健やかな成長に直結する。日々の育児にすぐ活かせる、気づきに満ちた実践的な内容となっている。