イラストレーターの「メェメェさん」さんの漫画「電車に乗った日」がインスタグラムで1600以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

インターネット上で、子持ちに対する厳しい意見をよく見かける昨今。泣き声の大きな双子を連れて電車に乗ることを恐れていた母でしたが…という内容で、読者からは「いつもお疲れさまです」「子連れの外出、大変ですよね」「私たちにはどのようなサポートができるでしょうか？」などの声が上がっています。

子連れ外出のハードルが少し下がった瞬間

「メェメェさん」さんは、インスタグラムで作品を発表しています。「メェメェさん」さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「電車に乗った日」を描いたきっかけを教えてください。

メェメェさんさん「双子を連れての電車移動は、親にとってはまさに『戦場』に向かうような心境です。インターネットでは子連れへの厳しい意見を目にすることもあり、私自身、乗る前は恐怖でいっぱいでした。でも実際に乗ってみると、温かい人たちばかりで…。そのときに感じた感謝の気持ちと、『現実は意外と温かいよ』というメッセージを、同じように不安を感じている親御さんたちに伝えたくて描きました」

Q.子どもたちと電車に乗る際、特にどのような点に気を使いますか。

メェメェさんさん「うちの双子ベビーカーは縦型なので、横幅は1人用とあまり変わらずに比較的コンパクトではあるのですが、それでも2人乗り特有の『長さ』や、威圧感はどうしても出てしまいます。『通路をふさいでいないか』『他の方の邪魔になっていないか』などには、常に神経をとがらせています。最大の難所はやはり、泣き声のボリュームですね。密閉された車内で2人同時に泣かれると、申し訳なさで心臓がバクバクします。だからこそ、『あと1駅で降ります』という空気を全力で出す周囲へのアピールは欠かせません」

Q.お子さんたちが泣き始めてしまったときに効果的な対策はありますか。

メェメェさんさん「漫画にも描きましたが、最終的にはムツゴロウさんになりきって、ひたすら『よしよしよし』と念じるようにあやす精神力が試されます。物理的なアイテムとしては、お気に入りのおもちゃやぬいぐるみを忍ばせていますが、一番は親が焦りすぎないことですね。…とは言いつつも、結局は車内の皆さんの、『大丈夫だよ』という空気に助けられています」

Q.これまで電車に乗ったときに「救われた」と感じた、見知らぬ人からのサポートは、どのようなことですか。

メェメェさんさん「ベビーカーを運ぶのを手伝ってくださったことももちろんですが、一番心に染みたのは言葉のサポートです。泣き叫ぶ双子を前にパニックになりそうなとき、『元気だね』『双子ちゃん、かわいい』と笑顔で声を掛けてもらえるだけで、張り詰めていた糸がふっとゆるんで救われるような気持ちになります」

Q.メェメェさんのような方を電車で見かけた際、私たちにはどのようなサポートができるでしょうか。

メェメェさんさん「何か特別なことをしていただかなくても、ただ温かい目で見守ってくれるだけで十分すぎるほどのサポートになります。もし余裕があれば、段差で少し手を貸していただけたり、『かわいいね』と一言いただけたりするだけで、その日の育児がずっと前向きなものに変わります」

Q.漫画「電車に乗った日」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

メェメェさんさん「『電車に乗るのが怖かったけれど、少し勇気が出ました』という共感の声や、『私も助けてもらったことを思い出して、温かい気持ちになった』という優しい声をたくさんいただきました。ラストの『全裸で保湿』のシーンに関しては、『リアルすぎる』『毎日私もこれです』といった切実な共感意見が集まりました（笑）」