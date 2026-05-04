今月の注目雑誌から、魅力的な付録「保冷機能付きBIGトートバッグ(マーモット)」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMax 2026年6月号』（宝島社）の「保冷機能付きBIGトートバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『MonoMax 2026年6月号』の「保冷機能付きBIGトートバッグ」が見逃せない！


宝島社から5月9日に発売される『MonoMax 2026年6月号』（税込1480円）。付録として、「保冷機能付きBIGトートバッグ」が付いてきます。

買い物やレジャーに最適！大容量20L＆耐荷重10kgのタフな設計


今回の付録は、人気アウトドアブランド「マーモット」と約4年ぶりのコラボレーションが実現した特大トートバッグです。容量は約20L、耐荷重は約10kgと非常にタフな作りになっており、週末のまとめ買いやキャンプ、BBQなどのレジャーシーンでも安心して荷物を詰め込めます。初夏にぴったりの鮮やかなネイビーカラーが、お出かけの気分をさらに盛り上げてくれるでしょう。

使い勝手抜群！内外に搭載された便利なメッシュポケット


バッグの前面には大きな2つのメッシュポケットが搭載されており、スマホやハンディファン、折りたたみ傘など、使いたい時にサッと取り出したい小物の収納に便利です。また、内装にも吊り下げ式のメッシュポケットが備わっており、保冷剤を入れてバッグの中身を効率よく冷やしたり、鍵などの貴重品を整理したりと、用途に合わせて使い分けられる機能性の高さが魅力です。ハンドルは肩掛けができる長さになっており、重い荷物も楽に持ち運べます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)