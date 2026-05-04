【付録】マーモット「保冷機能付きBIGトートバッグ」が付いてくる！ 『MonoMax 2026年6月号』が5月9日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMax 2026年6月号』（宝島社）の「保冷機能付きBIGトートバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月9日に発売される『MonoMax 2026年6月号』（税込1480円）。付録として、「保冷機能付きBIGトートバッグ」が付いてきます。
今回の付録は、人気アウトドアブランド「マーモット」と約4年ぶりのコラボレーションが実現した特大トートバッグです。容量は約20L、耐荷重は約10kgと非常にタフな作りになっており、週末のまとめ買いやキャンプ、BBQなどのレジャーシーンでも安心して荷物を詰め込めます。初夏にぴったりの鮮やかなネイビーカラーが、お出かけの気分をさらに盛り上げてくれるでしょう。
バッグの前面には大きな2つのメッシュポケットが搭載されており、スマホやハンディファン、折りたたみ傘など、使いたい時にサッと取り出したい小物の収納に便利です。また、内装にも吊り下げ式のメッシュポケットが備わっており、保冷剤を入れてバッグの中身を効率よく冷やしたり、鍵などの貴重品を整理したりと、用途に合わせて使い分けられる機能性の高さが魅力です。ハンドルは肩掛けができる長さになっており、重い荷物も楽に持ち運べます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『MonoMax 2026年6月号』の「保冷機能付きBIGトートバッグ」が見逃せない！
宝島社から5月9日に発売される『MonoMax 2026年6月号』（税込1480円）。付録として、「保冷機能付きBIGトートバッグ」が付いてきます。
買い物やレジャーに最適！大容量20L＆耐荷重10kgのタフな設計
今回の付録は、人気アウトドアブランド「マーモット」と約4年ぶりのコラボレーションが実現した特大トートバッグです。容量は約20L、耐荷重は約10kgと非常にタフな作りになっており、週末のまとめ買いやキャンプ、BBQなどのレジャーシーンでも安心して荷物を詰め込めます。初夏にぴったりの鮮やかなネイビーカラーが、お出かけの気分をさらに盛り上げてくれるでしょう。
使い勝手抜群！内外に搭載された便利なメッシュポケット
バッグの前面には大きな2つのメッシュポケットが搭載されており、スマホやハンディファン、折りたたみ傘など、使いたい時にサッと取り出したい小物の収納に便利です。また、内装にも吊り下げ式のメッシュポケットが備わっており、保冷剤を入れてバッグの中身を効率よく冷やしたり、鍵などの貴重品を整理したりと、用途に合わせて使い分けられる機能性の高さが魅力です。ハンドルは肩掛けができる長さになっており、重い荷物も楽に持ち運べます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)