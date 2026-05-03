松下洸平「豊臣兄弟！」撮影現場に「どうする家康」徳川家康役の嵐・松本潤が訪問で緊張「正直プレッシャーを感じました（笑）」
【モデルプレス＝2026/05/03】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）のトークライブが浜松で開催され、俳優の松下洸平と迫田孝也が登場した。
【写真】「豊臣兄弟！」織田信長（小栗旬）を裏切った人物
今回のイベントには、徳川家康役・松下と石川数正役・迫田が登壇。松下は、「今回の徳川家康は、石川数正と『二人で一人、ニコイチ』のような関係だと意識して演じていました」と告白。続けて、「もちろん歴代の演者の皆さんが演じてきた家康像を強く意識することもありますし、『どうする家康』主演・松本潤さんが撮影中のスタジオにいらした時があって、その時も正直プレッシャーを感じました（笑）」とNHK大河ドラマ「どうする家康」（2023年）で家康を演じた嵐・松本潤が撮影スタジオに訪問した裏話を明かしていた。
また、迫田は「第13回で秀吉のことを覚えていなかったのかとぼけていたのか、家康から『あれ、誰？』と尋ねられるシーンは、数正の受けの芝居でした」と第13回について触れ、「じっとしているのが正しい選択なのか、現場では最後まで迷いがありました。織田信長役の小栗旬さんは、本番直前に『ここ、面白いこと言ってくれるんだよな』と小声でささやいてくることがあって、あれは完全な無茶振りでした（笑）」と小栗旬からの無茶振りを回顧。「でも、そのやり取りが現場の緊張感と勢いを作っていたと思います」と振り返っていた。
なお、トークライブ in 浜松の応募総数は約12700件。当選倍率は42倍となった。
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。（modelpress編集部）
今回の徳川家康は、石川数正と「二人で一人、ニコイチ」のような関係だと意識して演じていました。もちろん歴代の演者の皆さんが演じてきた家康像を強く意識することもありますし、『どうする家康』主演・松本潤さんが撮影中のスタジオにいらした時があって、その時も正直プレッシャーを感じました（笑）。印象に残っているのは、第15回「家康遅参」の場面です。小栗旬さんの目力があまりにも強く、セリフが飛んでしまいました。実は「メザシ」を差し出す場面は小栗さんのアドリブで、その瞬間、家康としてどうするべきかと、俳優・松下洸平としてどう受けるかが同時に頭をよぎりました（笑）。今後の見どころは、家康の本心が少しずつ見えてくるところです。これからどういう生き方をしたらいいのかを考える重要な回になっています。きょうの放送で描かれる三方原の戦いは、家康にとって大きな敗北と向き合う重要な局面です。その経験が、その後の生き方をどう形作っていくのか、ぜひ見守ってください。家康には百通りの解釈があって、正解はないなと実感しています。だからこそ、皆さんの心に印象に残る家康になれるようにこの後の撮影も頑張って取り組みます。本日は浜松で皆さんとお会いでき、とても力をいただきました。最後まで一緒に物語を楽しんでいただけたらうれしいです。
石川数正は、家康と常に並走する存在で、「二人で一人」という感覚を大切に演じています。第13回で秀吉のことを覚えていなかったのかとぼけていたのか、家康から「あれ、誰？」と尋ねられるシーンは、数正の受けの芝居でした。じっとしているのが正しい選択なのか、現場では最後まで迷いがありました。織田信長役の小栗旬さんは、本番直前に「ここ、面白いこと言ってくれるんだよな」と小声でささやいてくることがあって、あれは完全な無茶振りでした（笑）。でも、そのやり取りが現場の緊張感と勢いを作っていたと思います。数正の出奔についても、さまざまな解釈がある出来事ですが、今回は「豊臣の物語」だという視点で見ていただけたらと思います。浜松という歴史ある地でお話しできたことを励みに、これからの展開も丁寧に届けていきたいと思います。引き続き応援していただけたら幸いです。
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【写真】「豊臣兄弟！」織田信長（小栗旬）を裏切った人物
◆松下洸平、嵐・松本潤が撮影現場に訪問で緊張
今回のイベントには、徳川家康役・松下と石川数正役・迫田が登壇。松下は、「今回の徳川家康は、石川数正と『二人で一人、ニコイチ』のような関係だと意識して演じていました」と告白。続けて、「もちろん歴代の演者の皆さんが演じてきた家康像を強く意識することもありますし、『どうする家康』主演・松本潤さんが撮影中のスタジオにいらした時があって、その時も正直プレッシャーを感じました（笑）」とNHK大河ドラマ「どうする家康」（2023年）で家康を演じた嵐・松本潤が撮影スタジオに訪問した裏話を明かしていた。
なお、トークライブ in 浜松の応募総数は約12700件。当選倍率は42倍となった。
◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。（modelpress編集部）
◆松下洸平コメント
今回の徳川家康は、石川数正と「二人で一人、ニコイチ」のような関係だと意識して演じていました。もちろん歴代の演者の皆さんが演じてきた家康像を強く意識することもありますし、『どうする家康』主演・松本潤さんが撮影中のスタジオにいらした時があって、その時も正直プレッシャーを感じました（笑）。印象に残っているのは、第15回「家康遅参」の場面です。小栗旬さんの目力があまりにも強く、セリフが飛んでしまいました。実は「メザシ」を差し出す場面は小栗さんのアドリブで、その瞬間、家康としてどうするべきかと、俳優・松下洸平としてどう受けるかが同時に頭をよぎりました（笑）。今後の見どころは、家康の本心が少しずつ見えてくるところです。これからどういう生き方をしたらいいのかを考える重要な回になっています。きょうの放送で描かれる三方原の戦いは、家康にとって大きな敗北と向き合う重要な局面です。その経験が、その後の生き方をどう形作っていくのか、ぜひ見守ってください。家康には百通りの解釈があって、正解はないなと実感しています。だからこそ、皆さんの心に印象に残る家康になれるようにこの後の撮影も頑張って取り組みます。本日は浜松で皆さんとお会いでき、とても力をいただきました。最後まで一緒に物語を楽しんでいただけたらうれしいです。
◆迫田孝也コメント
石川数正は、家康と常に並走する存在で、「二人で一人」という感覚を大切に演じています。第13回で秀吉のことを覚えていなかったのかとぼけていたのか、家康から「あれ、誰？」と尋ねられるシーンは、数正の受けの芝居でした。じっとしているのが正しい選択なのか、現場では最後まで迷いがありました。織田信長役の小栗旬さんは、本番直前に「ここ、面白いこと言ってくれるんだよな」と小声でささやいてくることがあって、あれは完全な無茶振りでした（笑）。でも、そのやり取りが現場の緊張感と勢いを作っていたと思います。数正の出奔についても、さまざまな解釈がある出来事ですが、今回は「豊臣の物語」だという視点で見ていただけたらと思います。浜松という歴史ある地でお話しできたことを励みに、これからの展開も丁寧に届けていきたいと思います。引き続き応援していただけたら幸いです。
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