グラビアアイドルの西永彩奈(30)が1日、自身のインスタグラムを更新し、5月いっぱいでグラビアを卒業し、所属事務所を退所することを明かした。



【写真】美脚にへそ出し、かわいさキープ…グラビア引退はもったいない！

西永は【ご報告】と題してファンや関係者へ向けた文書を掲載。「このたび、2026年5月31日をもちまして、グラビアアイドルを卒業し、SPJ Entertainmetを退所することになりました。」と伝えた。



「16歳の頃に社長と出逢ってから、30歳までの14年間。たくさんの経験をさせていただきながら、一人の女性としても大きく成長させてもらいました。いつも温かく見守っていただき、自由に活動させていただけたこと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。」と人生の約半分を共にしてきた事務所への思いをつづった。さらに「そして何より、これまで応援してくださった皆さまのおかげで、ここまで続けてくることができました。心からありがとうございます。」とファンに感謝した。今後はフリーランスとして活動することも伝えた。



西永は2008年から活動し、09年、13歳の時に初めてのイメージDVDを発売。以降は定期的にイメージDVDを発売し続け、25年末に50作目を発売し、イメージDVDから引退した。



プールでの撮影会も同年夏で最後としていたが、今年になって「去年最後って言っちゃったけど グラビア卒業する前にもう一回！ラストプール撮影会やりたいな と思っていたらなんと！東京と大阪で出演決まりました」と“延長戦”があることを告白。5月10日の埼玉「アルネットホームスマイルパークしらこばと」、同31日の大阪・久宝寺緑地プールでの撮影会に登場することになっている。事務所での最後の日は撮影会で終える形となる。



（よろず～ニュース編集部）