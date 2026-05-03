MLB公式スペイン語版「彼を止めることはできない！」

ホワイトソックス・村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地でのパドレス戦で今季13号を放った。本塁打数メジャー単独トップに浮上すると、スペイン語版のMLB公式インスタグラムは“謎の画像”を投稿。海外ファンから「なんなんだこの写真は」と驚きが上がった。

3-0とリードして迎えた2回2死一、三塁の好機で右腕マルケスの甘いナックルカーブを捉えた。打った瞬間に確信。打球速度111.1マイル（約178.8キロ）、413フィート（約125.9メートル）、角度26度の3ランを右翼席に叩き込んだ。敵地も静まり返る一発だった。

この直後、同メディアは「彼を止めることはできない！ ムネタカ・ムラカミが今季13号を放ち、2026年シーズンの本塁打ランキングにおいて単独首位に躍り出た」として映像とともに、1枚の写真を添えた。

中央にホームランを打った村上が打球の行方を見つめ、背景には日の丸の国旗が存在感を見せている。何より目を引くのが、村上の後ろに侍と思われる甲冑を着た人物が背後霊のようにデザインされている。

英語版では見られない超独特の投稿には、スペイン語を中心にコメントが殺到した。「日本ではムラカミサマと呼ばれていた」「サムライだ」「すごい」「日本の侍と呼ばれるには理由がある」「すでにホワイトソックスのレジェンドだ」「もはや人間じゃない」「新人王とMVPを受賞するかも」などと反響が寄せられている。

村上は翌2日（同3日）の同カードでは本塁打が出なかったが、チームは5連勝を飾った。（Full-Count編集部）