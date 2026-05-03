孫の手で器用に自分の顔を掻いている猫さん。上手に使いこなす姿が可愛らしいと、動画は1.8万回以上も再生され、「痒いところに手が届いて良かったね」「両方の手で持って、上手に使いこなしてる」とのコメントが集まっています。

【動画：ネコが『孫の手』を持って……上手に使いこなす『まさかの光景』】

孫の手で頬を掻く猫さん

Instagramアカウント「ran」さまに登場したヨン様は、ごろんと横になり、両手に孫の手をしっかりと持っていたのだとか。孫の手の先端を自分の顔の前に持っていき、においを嗅いでいたのだそう。

ヨン様は、両手を器用に動かして、孫の手で自分の頬を掻いていたとのこと。気持ちよさそうに目を細めながら、孫の手に顔を何度も摺り寄せていたのだとか。孫の手の硬さが、頬を掻くのにちょうどよいのかもしれません。

右側も左側も上手にお手入れ

孫の手を右に左にと移動させて、自分の顔を両側ともまんべんなくお手入れしていたのだとか。孫の手を使ったセルフお手入れは、お手の物のようだったとのこと。

ごしごしと激しく顔を掻いているヨン様。大きなあくびをして、リラックスモードだったのだそう。器用に孫の手を使いこなす姿が可愛らしいですね。

6匹の猫たちとの生活

「ran」さまの家には6匹の猫たちが暮らしているのだとか。落ち着いた雰囲気の家の中で、のんびりと過ごす猫たちの姿を見ることができます。ナチュラルな雰囲気の素敵なインテリアの中で、思い思いに過ごす姿は、とても絵になります。

飼い主さんが不在でお留守番の時間が長い日も、猫たちは仲良く帰りを待っていてくれるとのこと。外出中も、家で待つ猫たちの姿が頭から離れなくなってしまいそうですね。

孫の手で器用に自分の顔をお手入れするヨン様の姿は、Instagramで1.8万回以上も再生され、「お手手ってわかって使っている！かしこい」「キャわいすぎる。うちの子にもさせてみよう」「ヨン様、使いこなしが素晴らしいです」「ヨン様のこんな姿、初めて見たかもー」「か、かわい過ぎです」「孫の手で顔洗ってるのー？斬新」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「ran」さまには、6匹の猫たちの暮らしの様子がたくさん投稿されています。のんびりとした時の流れを感じられるような投稿の数々に癒されることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ran」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。