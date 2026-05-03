ボクシング４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が３日、横浜市の所属ジムで、東京ドーム大会の一夜明け会見を行った。元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と１２回の濃密でハイレベルな攻防の末に判定３−０で勝利し、防衛に成功。超満員の５万５０００人を熱狂させた歴史的一戦を終え、「ひとまずホッとしてます」と胸をなで下ろした。

また、中谷との将来的な再戦の可能性について「僕的には、そういう（再戦を）望む声があるのなら第２弾は全然ありかなと思います」と考えを明かしつつ、「逆にまた違うステージに行くのも選択肢の一つではある」とも語った。ただ、今後のスケジュールについては「全く白紙です」と強調。前夜の中谷戦を超える伝説を期待していいか？との問いには「もちろん。期待してください」と即答し、「この先は白紙といったが、選択肢がある中、大橋会長としっかり決めていきたい」と話した。

大橋ジムの大橋秀行会長（６１）は井上の今後の展望について「（まずは）１回休んでから。今年は年１試合かもしれないし、２試合かもしれない。（今年はもう試合しない可能性も）ある。去年４試合だったから」と説明。次戦はフェザー級で試合をする可能性も「あります」と、否定しなかった。また、将来的にフェザー級で井上と中谷が再戦する可能性についての問いには「それも面白いんじゃないですかね」と含みを持たせ、「中谷はスーパーバンタムでもチャンピオンになると思うし、フェザー級に上げてもチャンピオンになる。スーパーフェザーまでいけるんじゃないかな。（階級を）上げれば上げるほど強くなる」と語った。