◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ 最終節 千葉Ｊ―Ａ千葉（３日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）

レギュラーシーズン最終戦が行われ、東地区２位の千葉Ｊが同１０位のＡ千葉に９６―８７で勝利した。Ｂリーグ記録の開幕１０連勝と絶好のスタートを切った今季を５連勝で締めくくり、４２勝１８敗でＲＳを終えた。東地区２位が決まり、７日から始まるチャンピオンシップ１回戦の本拠地開催が決定。５シーズンぶりの優勝を目指し、短期決戦に挑む。

千葉Ｊは渡辺雄太、田代直希、ディー・ジェイ・ホグ、ギャリソン・ブルックス、原修太が先発した。開始３２秒、渡辺のゴールで先制。ブルックス、ホグ、渡辺、途中から入った富樫勇樹が３ポイント（Ｐ）シュートを決め、得点を重ねた。残り２分２秒ではホグが相手ボールをスチールすると、パスを受けた渡辺がそのままゴールまで駆け抜けダンクでネットを揺らした。３４―２４で第１クオーター（Ｑ）を終えた。

第２Ｑは前半からナシール・リトルが３Ｐシュートを決めるなど、流れを切らさなかった。だが、残り６分２０秒でブルックスがシュートを決めて以降、得点が遠のいた。最大１８点あった差は４７―４１と６点差まで迫られた。そんな中でも残り３４秒で原が３Ｐシュートを決めると、残り２秒で渡辺もネットを揺らし、５２―４１と１１点リードし折り返した。

第３Ｑでは残り８分２０秒の場面で、相手のシュートをブロックした渡辺の顔に相手の肘が強打。そのまま倒れ込み、しばらく起き上がれず緊迫した雰囲気に。１分ほどで立ち上がり一度コートを離れたが、残り５分１２秒でコートイン。すぐさまレイアップシュートを決めるなど、問題ない様子を見せた。残り２分４８秒ではこの日２度目のダンクで会場を盛り上げた。チームは７４―５７とリードを広げて第３Ｑを終えた。

第４Ｑは序盤から互いに得点を重ねる展開に。中盤以降、相手に３Ｐシュートを重ねられ、残り１分５０秒では８９―８５と４点差に迫られた。残り５２秒の場面でホグが３Ｐを鮮やかに決めた。残り１４秒からは今季限りで引退の西村文男が登場。真っ赤に染まったスタンドからは「文男コール」が行われた。最後はブザービーターの３Ｐシュートにトライするも惜しくもゴールならず。それでもチームはそのまま逃げ切り、９６―８７で勝利。大黒柱の渡辺は終盤にフリースローを成功させるなど、両チーム最多２１得点をマークし活躍した。