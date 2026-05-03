ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2026年4月10日から全国のゲームセンターなどに順次再登場する、アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア−柱稽古編−の「不死川実弥」「伊黒小芭内」「時透無一郎」を紹介します！

セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア−柱稽古編−

投入時期：2026年4月10日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

TVアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編のワンシーンを再現できる、“XrossLink（クロスリンク）”シリーズのフィギュアが再登場！

「不死川実弥」「伊黒小芭内」「時透無一郎」の3人が激しく稽古をする様子が立体化されています。

アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“不死川実弥”−柱稽古編−

サイズ：全長約13×12cm

種類：全1種（不死川実弥）

並べて飾ると世界観が強化される“XrossLink（クロスリンク）”シリーズに「不死川実弥」が再登場。

同月登場予定の「伊黒小芭内」「時透無一郎」と並べて柱稽古を再現できます。

目を見開き、口角を上げる「不死川実弥」

緑色の風を纏ったエフェクトの中で、日輪刀を構えています。

柱同士の稽古を楽しむ「不死川実弥」を見事に立体化。

今にも風が吹いてきそうな、緑色のエフェクトも臨場感あふれます。

「殺」の文字を背負う後ろ姿もポイント。

風が巻き起こり、羽織の裾もなびいています。

「不死川実弥」のわくわくした気持ちが伝わる、臨場感ある仕上がりです！

アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“伊黒小芭内”−柱稽古編−

サイズ：全長約9×14cm

種類：全1種（伊黒小芭内）

“Xross Link（クロスリンク）”シリーズの「伊黒小芭内」のフィギュアも再登場！

蛇柱である「伊黒小芭内」は、大きな蛇がエフェクトになっています。

相棒の白蛇「鏑丸」とともに稽古をする姿を立体化。

同時に登場する「不死川実弥」と「時透無一郎」と一緒に飾って、劇中のシーンを再現できます！

勢いよく飛び出すポーズと大蛇のエフェクトが大迫力。

躍動感のある仕上がりに、キャラクターの個性もあふれます。

羽織も動きにあわせてはためき、今にも動き出しそうな仕上がり。

軽やかな動きで稽古に励む「伊黒小芭内」の姿は必見です！

アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“時透無一郎”−柱稽古編−

サイズ：全長約12×11cm

種類：全1種（時透無一郎）

“Xross Link（クロスリンク）”シリーズのフィギュア「時透無一郎」も再び登場。

長い髪を振り乱しながら真剣な表情で稽古をする「時透無一郎」

ブルーのエフェクトとともに、美しく立体化されています。

「不死川実弥」「伊黒小芭内」の稽古に「時透無一郎」も合流する、「柱稽古編」の名シーンがフィギュアで蘇ります。

霞柱の「時透無一郎」の周りに霧が表れている様子を、淡いブルーのエフェクトで表現。

今にも動き出しそうな臨場感のある仕上がりです。

どのアングルから見ても、躍動感のあるフィギュア。

アニメ中の名シーンが再現できる、人気のフィギュアが再登場！

セガプライズ「アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア−柱稽古編−」の「不死川実弥」「伊黒小芭内」「時透無一郎」は、2026年4月10日より、全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

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