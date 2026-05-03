¤«¤Ä¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿·Ý¿Í¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤·¤¿º£¡ª¡¡¥¤¥±¥á¥ó²½¡¢ÈþËâ½÷²½¤«¤é38kg·ã¥ä¥»¤Þ¤Ç
¡¡»þÂå¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿¡È¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¡É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Í¥¿¤ä»ÅÁð¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À·Ý¿Í¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÇÈ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤â¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢±Ä¶È¤Çµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¡£º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÊ×Îò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û8.6ÉÃ¥Ð¥º¡¼¥«¡¼¡¢¥Ô¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ä¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¤Îº£¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê
¢£¤Ï¤Þ¤ä¤Í¤ó
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦8.6ÉÃ¥Ð¥º¡¼¥«¡¼¤Î¤Ï¤Þ¤ä¤Í¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡£ÀÖ¤¤¥·¥ã¥Ä¤ÈÀÖ¤¤¥º¥Ü¥ó¡¢¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿Æó½ÅâÛ¤ò¸ø³«¡£ÂÎ·¿¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯Åö»þ¤è¤ê¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¡£8.6ÉÃ¥Ð¥º¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ã¥¹¥ó¥´¥ì¥é¥¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥º¥à¤è¤¯ÍÙ¤ë¥Í¥¿¤Ç2015Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¿·¿Í¤«¤é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ÇÁ´¹ñ¤ò¹ÔµÓ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤¿¤ê¤È·Ý¿Í°Ê³°¤Î³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ï¤Þ¤ä¤Í¤ó¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ô¡¼¥¹
¡¡¥Ô¡¼¥¹¤Î°½ÉôÍ´Æó¤ÈËôµÈÄ¾¼ù¤Ï¡¢¥µ¥ë¥´¥ê¥é¡¦»ù¶ÌÃÒÍÎ¤ÎX¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ô¡¼¥¹¤Ï2003Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢2010Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç½ù¡¹¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2011Ç¯º¢¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬Áý¤¨¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£2015Ç¯¤Ë¤ÏËôµÈ¤¬¾®Àâ¡Ö²Ð²Ö¡×¤Ë¤Æ³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï°½Éô¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë³èÆ°µòÅÀ¤Ë°Ü¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Ï³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢4·î21Æü¤Ë¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£»ù¶Ì¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢»ù¶Ì¤Ï¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¥¢¥á¥ê¥«µ¢¤ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ã¤±¤§¡£´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¡©¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼°½Éô¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤à¤·¤í¥¢¥á¥ê¥«µ¢¤ê¤ÎÎÙ¤Î¿Í¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹w¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
KOC²¦¼Ô¤¬38Ô¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¡ª
¢£¸µ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦À¾ËÜ¤Ï¤ë¤«
¡¡¸µ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎÀ¾ËÜ¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡Ö#4·î21Æü #birthday #47ºÐ¡×¤ÈÅº¤¨¡¢»õ¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï1997Ç¯¤ËÀ¾ËÜ¤µ¤ó¤ÈÀõÅÄ¹¥Ì¤¤µ¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡Ø¥Ü¥¥ã¥Ö¥éÅ·¹ñ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Á¤å¡¼¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¶¦¤Ë¶»¤ò´ó¤»¤ÆÃ«´Ö¤ò¸«¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£2001Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤·¡¢À¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï»õ²Ê½õ¼ê¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡À¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¯¥Þ¥à¥·
¡¡¥¯¥Þ¥à¥·¤Îº´Æ£Âç¼ù¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£²ñ¾ì¤Ë¿Í¤Ï¸«¤¨¤º¡¢¥¯¥Þ¥à¥·¤Î2¿Í¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥Þ¥à¥·¤Ïº´Æ£¤ÈÄ¹Ã«Àî½ÓÊå¤Ë¤è¤Ã¤Æ2010Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡£2014Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£²Î¥Í¥¿¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ó¤À¤«¤é¤¡¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2016Ç¯°Ê¹ß¤ÏÉÙ»³¸©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥¹¡¼¥×ÇÛ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¥¹¡¼¥×¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£¶õµ¤³¬ÃÊ¡¦ÎëÌÚ¤â¤°¤é
¡¡ÉÔÀÝÀ¸¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë·Ý¿Í¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤À¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶õµ¤³¬ÃÊ¤ÎÎëÌÚ¤â¤°¤é¤â¤½¤Î1¿Í¡£2021Ç¯¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥È»Õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¶õµ¤³¬ÃÊ¡£¤â¤È¤â¤È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤À¤Ã¤¿¤â¤°¤é¤Ï123kg¤Þ¤ÇÂÎ½Å¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡ÖÇúÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÁêÊý¤Î¿åÀî¤«¤¿¤Þ¤ê¤ËÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤°¤é¤Ï¡¢3¥õ·î¤Ç¤Ê¤ó¤È38kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¶õµ¤³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤ÎX¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤¬°ú¤Ã¹þ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤°¤é¤Ï¡Ö¹¾¸Í»þÂå¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡ÖÆù¿©¤¤¤¿¤¤»þ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¡¢ÊÆ¤Ï¥À¥á¡×¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤Ç¿å¤Ð¤Ã¤«°û¤ó¤Ç¥«¥é¥ª¥±²Î¤Ã¤Æµ¢¤ë¡×¡Ö¸á¸å5»þ°Ê¹ß¤Ï¿©¤Ù¤Á¤ã¥À¥á¡×¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò²Ý¤·¤Æ·ã¥ä¥»¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤Ï¤Þ¤ä¤Í¤ó¡×Instagram¡Ê@hamayanen0310¡Ë
¡Ö¥µ¥ë¥´¥ê¥é»ù¶Ì¡×X¡Ê@DAMADAMA123¡Ë
¡ÖÀ¾ËÜ¤Ï¤ë¤«¡×Instagram¡Ê@h869869¡Ë
¡Ö¥¯¥Þ¥à¥·º´Æ£Âç¼ù¡×X¡Ê@kumamushi_sato¡Ë
¡Ø¶õµ¤³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¡Ù¸ø¼°X¡Ê¡÷kuki_odoriba¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û8.6ÉÃ¥Ð¥º¡¼¥«¡¼¡¢¥Ô¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ä¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¤Îº£¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê
¢£¤Ï¤Þ¤ä¤Í¤ó
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦8.6ÉÃ¥Ð¥º¡¼¥«¡¼¤Î¤Ï¤Þ¤ä¤Í¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡£ÀÖ¤¤¥·¥ã¥Ä¤ÈÀÖ¤¤¥º¥Ü¥ó¡¢¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿Æó½ÅâÛ¤ò¸ø³«¡£ÂÎ·¿¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯Åö»þ¤è¤ê¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¡£8.6ÉÃ¥Ð¥º¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ã¥¹¥ó¥´¥ì¥é¥¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥º¥à¤è¤¯ÍÙ¤ë¥Í¥¿¤Ç2015Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¿·¿Í¤«¤é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ÇÁ´¹ñ¤ò¹ÔµÓ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤¿¤ê¤È·Ý¿Í°Ê³°¤Î³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ô¡¼¥¹
¡¡¥Ô¡¼¥¹¤Î°½ÉôÍ´Æó¤ÈËôµÈÄ¾¼ù¤Ï¡¢¥µ¥ë¥´¥ê¥é¡¦»ù¶ÌÃÒÍÎ¤ÎX¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ô¡¼¥¹¤Ï2003Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢2010Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç½ù¡¹¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2011Ç¯º¢¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬Áý¤¨¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£2015Ç¯¤Ë¤ÏËôµÈ¤¬¾®Àâ¡Ö²Ð²Ö¡×¤Ë¤Æ³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï°½Éô¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë³èÆ°µòÅÀ¤Ë°Ü¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Ï³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢4·î21Æü¤Ë¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£»ù¶Ì¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢»ù¶Ì¤Ï¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¥¢¥á¥ê¥«µ¢¤ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ã¤±¤§¡£´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¡©¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼°½Éô¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤à¤·¤í¥¢¥á¥ê¥«µ¢¤ê¤ÎÎÙ¤Î¿Í¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹w¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
KOC²¦¼Ô¤¬38Ô¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¡ª
¢£¸µ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦À¾ËÜ¤Ï¤ë¤«
¡¡¸µ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎÀ¾ËÜ¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡Ö#4·î21Æü #birthday #47ºÐ¡×¤ÈÅº¤¨¡¢»õ¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï1997Ç¯¤ËÀ¾ËÜ¤µ¤ó¤ÈÀõÅÄ¹¥Ì¤¤µ¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡Ø¥Ü¥¥ã¥Ö¥éÅ·¹ñ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Á¤å¡¼¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¶¦¤Ë¶»¤ò´ó¤»¤ÆÃ«´Ö¤ò¸«¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£2001Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤·¡¢À¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï»õ²Ê½õ¼ê¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡À¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¯¥Þ¥à¥·
¡¡¥¯¥Þ¥à¥·¤Îº´Æ£Âç¼ù¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£²ñ¾ì¤Ë¿Í¤Ï¸«¤¨¤º¡¢¥¯¥Þ¥à¥·¤Î2¿Í¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥Þ¥à¥·¤Ïº´Æ£¤ÈÄ¹Ã«Àî½ÓÊå¤Ë¤è¤Ã¤Æ2010Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡£2014Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£²Î¥Í¥¿¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ó¤À¤«¤é¤¡¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2016Ç¯°Ê¹ß¤ÏÉÙ»³¸©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥¹¡¼¥×ÇÛ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¥¹¡¼¥×¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£¶õµ¤³¬ÃÊ¡¦ÎëÌÚ¤â¤°¤é
¡¡ÉÔÀÝÀ¸¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë·Ý¿Í¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤À¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶õµ¤³¬ÃÊ¤ÎÎëÌÚ¤â¤°¤é¤â¤½¤Î1¿Í¡£2021Ç¯¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥È»Õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¶õµ¤³¬ÃÊ¡£¤â¤È¤â¤È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤À¤Ã¤¿¤â¤°¤é¤Ï123kg¤Þ¤ÇÂÎ½Å¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡ÖÇúÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÁêÊý¤Î¿åÀî¤«¤¿¤Þ¤ê¤ËÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤°¤é¤Ï¡¢3¥õ·î¤Ç¤Ê¤ó¤È38kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¶õµ¤³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤ÎX¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤¬°ú¤Ã¹þ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤°¤é¤Ï¡Ö¹¾¸Í»þÂå¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡ÖÆù¿©¤¤¤¿¤¤»þ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¡¢ÊÆ¤Ï¥À¥á¡×¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤Ç¿å¤Ð¤Ã¤«°û¤ó¤Ç¥«¥é¥ª¥±²Î¤Ã¤Æµ¢¤ë¡×¡Ö¸á¸å5»þ°Ê¹ß¤Ï¿©¤Ù¤Á¤ã¥À¥á¡×¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò²Ý¤·¤Æ·ã¥ä¥»¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤Ï¤Þ¤ä¤Í¤ó¡×Instagram¡Ê@hamayanen0310¡Ë
¡Ö¥µ¥ë¥´¥ê¥é»ù¶Ì¡×X¡Ê@DAMADAMA123¡Ë
¡ÖÀ¾ËÜ¤Ï¤ë¤«¡×Instagram¡Ê@h869869¡Ë
¡Ö¥¯¥Þ¥à¥·º´Æ£Âç¼ù¡×X¡Ê@kumamushi_sato¡Ë
¡Ø¶õµ¤³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¡Ù¸ø¼°X¡Ê¡÷kuki_odoriba¡Ë