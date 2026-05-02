◇プロボクシング ▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）８回戦 〇武居由樹（判定）ワン・デカン●（５月２日、東京ドーム）

前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）が、ＷＢＡアジア・スーパーバンタム級王者ワン・デカン（中国）に２―０の判定で勝利した。

昨年９月、クリスチャン・メディナ（メキシコ）に４回ＴＫＯ負けを喫し王座陥落して以来、バンタム級からスーパーバンタム級に階級を上げての再起戦での勝利。会見では「正直、もっと成長した姿を見せたかった試合。今回、大きな大会でセミ任せていただいたのに、正直たいしたことない試合をしてしまって、悪い武居由樹が出てしまった。とても反省しております」と話した。

今後については「八重樫さんに決めていただこうかな」と話し、八重樫トレーナーは「未定です」と答えた。

さらにどこか痛めたのかを問われると、八重樫トレーナーが「スパーリングで、合宿明けに少し足を痛めていて、それを引きずってたが、言い訳。試合中のアクシデントはなかった」と語り、武居も「単純に、集中し切れてなかった自分もいたり、自分が今日はまた弱かった」と口にした。