【付録】「ピオヌンナルコラボ お守りポーチ」が付いてくる！ 『VERY 2026年6月号増刊』が5月7日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『VERY 2026年6月号増刊』（光文社）の「ピオヌンナルコラボ お守りポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
光文社から5月7日に発売される『VERY 2026年6月号増刊』（税込2700円）。付録として、「ピオヌンナルコラボ お守りポーチ」が付いてきます。
生地から縫製まで正真正銘のピオヌンナル特製となっており、天然染めによる上質なコットン100％のヌビ生地が使用されています。ネイビーの生地に映える白刺繍は、今回初お披露目となるピオヌンナルの新ロゴを採用。ブランドのこだわりが詰まった、付録の枠を超えた贅沢な仕上がりになっています。
内部は3層の仕切りが付いたマルチフラットポーチ構造で、小物をきれいに整理して収納できます。通帳やパスポートがすっぽり入るA6対応サイズ（タテ11×ヨコ16cm）で、実用性も抜群です。15cmのストラップ付きなので、送迎時の入校証入れや仕事用のご自愛ポーチとしてなど、様々なシーンで活躍します。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『VERY 2026年6月号増刊』の「ピオヌンナルコラボ お守りポーチ」が見逃せない！
光文社から5月7日に発売される『VERY 2026年6月号増刊』（税込2700円）。付録として、「ピオヌンナルコラボ お守りポーチ」が付いてきます。
ピオヌンナル特製のヌビ生地と新ロゴ刺繍
生地から縫製まで正真正銘のピオヌンナル特製となっており、天然染めによる上質なコットン100％のヌビ生地が使用されています。ネイビーの生地に映える白刺繍は、今回初お披露目となるピオヌンナルの新ロゴを採用。ブランドのこだわりが詰まった、付録の枠を超えた贅沢な仕上がりになっています。
3層仕立てで整理整頓しやすいマルチユース設計
内部は3層の仕切りが付いたマルチフラットポーチ構造で、小物をきれいに整理して収納できます。通帳やパスポートがすっぽり入るA6対応サイズ（タテ11×ヨコ16cm）で、実用性も抜群です。15cmのストラップ付きなので、送迎時の入校証入れや仕事用のご自愛ポーチとしてなど、様々なシーンで活躍します。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)