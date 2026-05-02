今月の注目雑誌から、魅力的な付録「ピオヌンナルコラボ お守りポーチ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『VERY 2026年6月号増刊』（光文社）の「ピオヌンナルコラボ お守りポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『VERY 2026年6月号増刊』の「ピオヌンナルコラボ お守りポーチ」が見逃せない！


光文社から5月7日に発売される『VERY 2026年6月号増刊』（税込2700円）。付録として、「ピオヌンナルコラボ お守りポーチ」が付いてきます。

ピオヌンナル特製のヌビ生地と新ロゴ刺繍


生地から縫製まで正真正銘のピオヌンナル特製となっており、天然染めによる上質なコットン100％のヌビ生地が使用されています。ネイビーの生地に映える白刺繍は、今回初お披露目となるピオヌンナルの新ロゴを採用。ブランドのこだわりが詰まった、付録の枠を超えた贅沢な仕上がりになっています。

3層仕立てで整理整頓しやすいマルチユース設計


内部は3層の仕切りが付いたマルチフラットポーチ構造で、小物をきれいに整理して収納できます。通帳やパスポートがすっぽり入るA6対応サイズ（タテ11×ヨコ16cm）で、実用性も抜群です。15cmのストラップ付きなので、送迎時の入校証入れや仕事用のご自愛ポーチとしてなど、様々なシーンで活躍します。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)