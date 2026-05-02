コンプレックスも魅力に♡きゃしゃなスタイルを生かす【肌見せしない】女みコーデ特集

写真拡大 (全3枚)

どんなコにもきっとある、体型のお悩み。そんなコンプレックスも見せ方次第で唯一無二の魅力へと変わる！今回は、本田紗来とともに、“女みが出づらい”という悩める乙女たちに試してほしい「似あわせコーデ」をご紹介します。この記事を参考にして、自己肯定感上げていきましょ♡

お悩みアンサーコーデ見本

コンプレックス→魅力へスイッチ！

コンプレックスを魅力へと変えるためのコーデ術をご紹介！着たいけど避けていた服も、似あわないと思って敬遠していたコーデも、得意だと思えるコツ、教えます♡

Q. 全体的にきゃしゃで女みが出づらい……

A. 肌見せせずに、素材やあしらいをアピールせよ♡

“女み＝肌見せ”のイメージを持たれがちだけど、きゃしゃなコはあえて肌を出す必要はなし！ちゅるんとしたサテンやシアー素材、フリルのあしらいでふんわりとしたやわらかさを作るべし♡

Cordinate 胸元とすそのフリルでボリュームをプラス

細身のラインを生かせる、タイトめなシルエット。寂しい印象にならないよう、フリルをあちこちに取り入れて、ガーリーマシマシ♡

レースオフショルニットトップス 7,700円／rienda（バロックジャパンリミテッド）バルーンミニスカート 8,690円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）ソックス 1,320円／靴下屋（Tabio）

Cordinate ツヤッと華やぐサテンに透け感で色気をひとさじ

白コーデでピュアさをアピール。ボトムで色気を取り入れつつ、カーディガンの肩がけや、ウエスタンブーツで遊び心とこなれ感をプラス。

ブラウス 7,590円、ウエスタンブーツ 15,400円／ともにTINA:JOJUN 肩にかけたカーディガン 3,850円／SPINNS ドットレイヤードスカート 3,959円／W♥C ラウンドバッグ 3,299円／PHILLY

撮影／JOJI（RETUNE rep）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来