コンプレックスも魅力に♡きゃしゃなスタイルを生かす【肌見せしない】女みコーデ特集
どんなコにもきっとある、体型のお悩み。そんなコンプレックスも見せ方次第で唯一無二の魅力へと変わる！今回は、本田紗来とともに、“女みが出づらい”という悩める乙女たちに試してほしい「似あわせコーデ」をご紹介します。この記事を参考にして、自己肯定感上げていきましょ♡
お悩みアンサーコーデ見本
コンプレックス→魅力へスイッチ！
コンプレックスを魅力へと変えるためのコーデ術をご紹介！着たいけど避けていた服も、似あわないと思って敬遠していたコーデも、得意だと思えるコツ、教えます♡
Q. 全体的にきゃしゃで女みが出づらい……
A. 肌見せせずに、素材やあしらいをアピールせよ♡
“女み＝肌見せ”のイメージを持たれがちだけど、きゃしゃなコはあえて肌を出す必要はなし！ちゅるんとしたサテンやシアー素材、フリルのあしらいでふんわりとしたやわらかさを作るべし♡
Cordinate 胸元とすそのフリルでボリュームをプラス
細身のラインを生かせる、タイトめなシルエット。寂しい印象にならないよう、フリルをあちこちに取り入れて、ガーリーマシマシ♡
Cordinate ツヤッと華やぐサテンに透け感で色気をひとさじ
白コーデでピュアさをアピール。ボトムで色気を取り入れつつ、カーディガンの肩がけや、ウエスタンブーツで遊び心とこなれ感をプラス。
撮影／JOJI（RETUNE rep）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／本田紗来（本誌専属）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来