北村匠海「本当に報われた気持ち」登壇に喜び【第4回横浜国際映画祭】
【モデルプレス＝2026/05/02】俳優の北村匠海が5月2日、神奈川・赤レンガパークで開催された「第4回横浜国際映画祭」に出席。同映画祭への登壇の喜びを語った。
【写真】「第4回横浜国際映画祭」に登壇した豪華芸能人
“横浜ベイエリアで映画に浸る至福の5日間”と題し、日本屈指の港町かつ文化芸術の町である横浜にて、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催している「横浜国際映画祭」。5月1日から5月5日の5日間に渡り、「レッドカーペット」「船上パーティー」「前夜祭ガラパーティー」「ジャパニーズナイト」「コンペティション」など、様々なイベントが行われる。レッドカーペットにはアンバサダーを務める佐藤浩市をはじめ、北村、竹中直人、唐沢寿明、北川景子、黒島結菜、宮沢りえ、窪塚洋介、丸山隆平、西野亮廣、リン・チーリンら豪華著名人が集結した。
『しびれ』（9月25日公開）で主演を務める北村匠海は「この映画祭に呼んでいただけることで、僕たちが過ごした日々が本当に報われた気持ちになりました。最後まで楽しんで帰ってください」と挨拶。共演する宮沢りえは「（北村と）親子をやったんですけれども、とてもとても大切にワンシーンワンシーンを積んで作った作品ですので、どうか耳を澄まして、小さな音を聞くように心を澄まして、私たち親子に集中して作品を楽しんでいただけたらなと思います」と思いを伝えた。（modelpress編集部）
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◆「第4回横浜国際映画祭」
“横浜ベイエリアで映画に浸る至福の5日間”と題し、日本屈指の港町かつ文化芸術の町である横浜にて、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催している「横浜国際映画祭」。5月1日から5月5日の5日間に渡り、「レッドカーペット」「船上パーティー」「前夜祭ガラパーティー」「ジャパニーズナイト」「コンペティション」など、様々なイベントが行われる。レッドカーペットにはアンバサダーを務める佐藤浩市をはじめ、北村、竹中直人、唐沢寿明、北川景子、黒島結菜、宮沢りえ、窪塚洋介、丸山隆平、西野亮廣、リン・チーリンら豪華著名人が集結した。
◆北村匠海「本当に報われた気持ち」登壇に喜び
『しびれ』（9月25日公開）で主演を務める北村匠海は「この映画祭に呼んでいただけることで、僕たちが過ごした日々が本当に報われた気持ちになりました。最後まで楽しんで帰ってください」と挨拶。共演する宮沢りえは「（北村と）親子をやったんですけれども、とてもとても大切にワンシーンワンシーンを積んで作った作品ですので、どうか耳を澄まして、小さな音を聞くように心を澄まして、私たち親子に集中して作品を楽しんでいただけたらなと思います」と思いを伝えた。（modelpress編集部）
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