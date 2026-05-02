½ªÅÅ¤òÆ¨¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡ª ²£ÉÍ¤ÇÄ«¤Þ¤Ç»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤é¥³¥³

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¢ HARE-TABI SAUNA & INN YOKOHAMA
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informationHARE-TABI SAUNA & INN YOKOHAMA
²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®216¡¡TEL.045-306-7102¡¡¥µ¥¦¥Ê¡¿11:00¡Á23:00¡¡Ê¿Æü \2,420¡¡ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü \2,970¡Ê2»þ´ÖÀ©¡¢±äÄ¹30Ê¬¤´¤È \550¡Ë¡¡½ÉÇñ¡¿¥µ¥¦¥Ê¡Ü½ÉÇñ¥×¥é¥ó1Çñ1Ì¾ \6,820¡Á¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó16:00¡Á22:00¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È10:00¡¡https://hare-tabi.jp/
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²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿·¹Á2-7-1¡¡TEL. 0570-07-4126¡¡Æþ´ÛÎÁÂç¿Í \3,500¡Ê¿¼ÌëÎÁ¶â¡Ü\2,500¡Á¡Ë¢¨ÊÌÅÓÆþÅòÀÇ \100¡¡24»þ´Ö±Ä¶È¡¡Ç¯2²óÉÔÄêµÙ¡¡https://www.manyo.co.jp/mm21/
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