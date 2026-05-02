「得点を量産できるようにしたい」G大阪が神戸に５発快勝！ ２ゴールの21歳FWは満足せず「もう１点決められるチャンスがあった」
ガンバ大阪は５月２日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第14節でヴィッセル神戸とホームで対戦。５−０で快勝した。
この一戦で２ゴールを奪う活躍を見せたのがFW南野遥海だ。
まずは22分、初瀬亮のピンポイントクロスに頭で完璧に合わせて先制点を奪取。さらに52分にも、再び初瀬のクロスに反応。身体を投げ出しながらヘディングシュートをゴール右隅に決めてみせた。
前節の京都サンガF.C.戦（１−１/４PK５）での得点に続いて２戦連発となった南野は試合後のフラッシュインタビューで、「最高です」と率直な気持ちを笑顔で語った。
「今シーズンを通して、良いボールが来ていても、なかなか決められなかった。そこはずっと頭に残っていたので、相手の前に入ることだけを意識して完璧なボールに合わせることができて良かったです」
これで21歳のストライカーは、今季の得点数を５に伸ばした。それでも「もっともっと決められるチャンスはあったと思います。今日も最初のところで、もう１点決められるチャンスがあったので」と反省。「この数字に満足することなく、もっともっと得点を量産できるようにしたい」とさらなる活躍を誓った。
最後に、スタジアムに駆けつけた多くのサポーターへ「熱い声援のおかげで、ここまでやれていると思っています。まだまだ連戦が続きますが、熱い声援、応援をよろしくお願いします」と呼びかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】渾身のヘッド！ ガンバ南野の圧巻２発！
この一戦で２ゴールを奪う活躍を見せたのがFW南野遥海だ。
まずは22分、初瀬亮のピンポイントクロスに頭で完璧に合わせて先制点を奪取。さらに52分にも、再び初瀬のクロスに反応。身体を投げ出しながらヘディングシュートをゴール右隅に決めてみせた。
「今シーズンを通して、良いボールが来ていても、なかなか決められなかった。そこはずっと頭に残っていたので、相手の前に入ることだけを意識して完璧なボールに合わせることができて良かったです」
これで21歳のストライカーは、今季の得点数を５に伸ばした。それでも「もっともっと決められるチャンスはあったと思います。今日も最初のところで、もう１点決められるチャンスがあったので」と反省。「この数字に満足することなく、もっともっと得点を量産できるようにしたい」とさらなる活躍を誓った。
最後に、スタジアムに駆けつけた多くのサポーターへ「熱い声援のおかげで、ここまでやれていると思っています。まだまだ連戦が続きますが、熱い声援、応援をよろしくお願いします」と呼びかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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