◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―５巨人（２日・甲子園）

巨人は甲子園での阪神戦連勝が３でストップした。

先発の又木は５回２失点と粘投。打線が阪神の先発左腕・大竹のスローボールなど緩急に苦戦し７回４安打１得点に抑えられた。

６点ビハインドの９回に代打佐々木の３ラン、岸田のソロと２者連続本塁打で２点差に迫ったが、届かなかった。

試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。

―最後はいい攻撃

「そうだね。いい攻撃できたので、明日につなげてほしいなと思います」

―先発の大竹の緩急にやられた

「そうだね、野球って不思議だなと思ってね。１６０キロ投げればいいのかっていうね。そういう、いろんなことを考えさせられた感じでしたけど。なんとかね、次、当たったら攻略できるようにしたいです」

―左投手への対応も、チーム全体として課題に

「そうですね。左ピッチャーをなかなか打ち崩せてないので、なんとか対策を練って次は臨みたいなと思います」

―又木は５回２失点

「なんとか粘って粘ってくれましたね。試合は作ってくれましたけど」

―又木は次回のチャンスは

「いや、ちょっと１回抹消するはずです」

―１勝１敗で明日３戦目

「明日、頑張ります」