【巨人】阿部監督「野球って不思議。１６０キロ投げればいいのかって」阪神・大竹の遅球に苦戦…主な一問一答
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―５巨人（２日・甲子園）
巨人は甲子園での阪神戦連勝が３でストップした。
先発の又木は５回２失点と粘投。打線が阪神の先発左腕・大竹のスローボールなど緩急に苦戦し７回４安打１得点に抑えられた。
６点ビハインドの９回に代打佐々木の３ラン、岸田のソロと２者連続本塁打で２点差に迫ったが、届かなかった。
試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。
―最後はいい攻撃
「そうだね。いい攻撃できたので、明日につなげてほしいなと思います」
―先発の大竹の緩急にやられた
「そうだね、野球って不思議だなと思ってね。１６０キロ投げればいいのかっていうね。そういう、いろんなことを考えさせられた感じでしたけど。なんとかね、次、当たったら攻略できるようにしたいです」
―左投手への対応も、チーム全体として課題に
「そうですね。左ピッチャーをなかなか打ち崩せてないので、なんとか対策を練って次は臨みたいなと思います」
―又木は５回２失点
「なんとか粘って粘ってくれましたね。試合は作ってくれましたけど」
―又木は次回のチャンスは
「いや、ちょっと１回抹消するはずです」
―１勝１敗で明日３戦目
「明日、頑張ります」