◆パ・リーグ 日本ハム９―１０オリックス（２日・エスコンフィールド）

オリックスが最大５点差をはね返す劇的な逆転勝利で、昨年からクライマックス・シリーズも含めて８連敗中だった敵地・エスコンで今季初白星を挙げた。１点を追う８回２死満塁で中川が右越えの逆転３点三塁打。「無敵の中川」と称される男が抜群の勝負強さを見せつけたが、ゴールデン・ウィークの特別版で子どもからの質問を受けたヒーローインタビューでは大苦戦した。以下は一問一答。

ーナイスバッティングでした

「ありがとうございます」

ー野球をしていて一番うれしかったことは

「うれしかったことは、何ですかね？ 日本一になったことです」

ー自分の魔法が使えるとしたらどんな能力がほしい

「何やろう。打ったらヒットになる魔法がほしいです」

ーオリックスの選手の意外なエピソードを教えてください

「難しいな。これ。えー、ちょっと待って下さいね。えっと、何かあるかな。何かあるかなあ。すんません。何やろう。意外なエピソード。ちょっと時間ください。すみません。ちょっと待ってくださいね。すみません。出てこないです」

ー最近、おもしろかったことでいいよ

「チームで面白かったこと。えー、何やろう。面白かったことあるかなあ。えー、ちょっと。面白かったことあんまり出てこないですね」

ー最後の質問をします

「はい、すみません」

ーバファローズの他のチームに負けない自慢を

「えーっ、そうですね。負けず嫌いなところですかね。チーム全員が。はい。試合を絶対に諦めないという気持ちはどのチームより負けていないと思います」