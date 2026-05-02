トヨタ新型「クラウンエステート」の特等席を動画で解説 快適空間と走りを体感とは

トヨタは4月14日、公式YouTubeチャンネルにて「クラウンエステート」の魅力を紹介する動画を公開しています。

同車はかつて歴代モデルに設定されていたエステートを継承進化させ、新たに「大人のアクティブキャビン」をコンセプトに開発されたモデルです。

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本記事では、動画内で語られた開発者の本間裕二氏の解説や、俳優／モデル・浦浜アリサさんのコメントを交えながらその詳細を紹介します。

クラウンエステートの外観は、余裕を感じさせる伸びやかなプロポーションが特徴です。

キャラクターラインを多用しない面構成により、力強いスタンスを表現しています。

動画内で浦浜アリサさんは、フロントフェイスについて「メッシュのデザインになっているが、上からグラデーションになってボディに馴染んでいる」と語っています。

また開発担当の本間氏は、このグラデーション仕様のグリルについて「上質さと洗練さを表現したかった」と説明しています。

室内空間においては、多様なライフスタイルに対応する工夫が施されています。

特徴的な仕様として、荷室拡張ボードを用いることで実現する全長2mの完全フルフラットスペースが挙げられます。

本間氏は「ご自身の趣味の道具や旅行グッズなどを大事に置いていただきたい」と語り、フロアマットには毛並みの細い材料を採用している点にも触れています。

浦浜さんも「リヤハッチを開けて2mぐらいの広々とした空間はあまり見たことがなく、新鮮な驚きがありました」とコメントしています。

また後席については、ラウンジのようなゆとりある空間が確保されており、頭上や足元の広さが確保されています。

パノラマルーフのガラス面を広げていることについて、浦浜さんは「青空が全面に見える」とその開放感に言及しています。

クラウンエステートはセダンとSUVの中間的な車高に設定されており、ロッカー地上高は430mm、リアヒップポイントは650mmとなっています。

本間氏は「横に体を動かすだけでお座りいただける」と乗降性の特徴を解説しています。

走行性能については、直進安定性と快適性を重視したチューニングが行われています。

浦浜さんは「乗った時に直線での安定性が高い」と話し、長距離ドライブでの疲労軽減に繋がる点を挙げています。

さらに、プラグインハイブリッドモデルに備わる外部給電機能について、浦浜さんは「IHで釣りたてのお魚をフライにしたことがあった」と、屋外での活用例を語っています。

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動画の終盤で浦浜さんは、クラウンエステートについて「自分の空間を遊び心で作れる、変幻自在さは唯一無二」と総括しています。

クラウンエステートは、大径タイヤによるゆとりある室内空間や、後輪操舵による安定した挙動の確保など、長距離を楽に移動できる機能が搭載されています。

移動時間を楽しむくつろぎの空間として、日常からアウトドアまで幅広い場面での活用が想定されるモデルといえます。