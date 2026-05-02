◇WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ 王者・富岡浩介（RE:BOOT）＜10回戦＞同級9位・田中将吾（大橋）（2026年5月2日 東京ドーム）

東京ドームを舞台としたプロボクシングのダブル世界戦興行「THE DAY」のオープニングマッチで、WBOアジア・パシフィック・フライ級王者の富岡浩介（23＝RE:BOOT）が初防衛に成功した。プロ6戦目で初タイトル戦に挑んだ挑戦者の田中将吾（24＝大橋）と三者三様の採点で引き分けた。

積極的に前へ出る田中が右ストレートや左フックを振るい、サウスポーの富岡がカウンターから左ストレートを返す展開。富岡は田中の左アッパーや右フックを浴びながらも鋭い右ジャブを当て続け、変則的な動きも交えてタイミング良く左ストレートを打ち込んだ。終盤までほぼ互角で、ジャッジの採点は1人が97―93で富岡、1人が96―94で田中を支持し、1人は95―95のドローだった。

同じ2002年生まれの2人は中学時代に対戦し、富岡が2―1で判定勝ちしていた。その後の歩みは対照的で、富岡は17歳でプロデビューし、東日本新人王決勝や日本ユース王座決定戦など4度の敗戦を経て、今年2月にプロ15戦目でWBOアジア・パシフィック・フライ級王座を奪取。一方の田中は浪速高―東洋大でアマ6冠に輝き、24年6月のプロデビューからは5戦全勝と順調にキャリアを積み重ねていた。

「THE DAY」は全7試合で、メインは32戦全勝同士の世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（M.T）の対決となる。

▼富岡 東京ドームという凄い興行の第1試合に選んでいただき、感謝しかありません。相手はアマ経験もあって強い選手だった。練習してきたことが出なかったので、帰って修行します。世界といってもまだ早いと思うので、OPBFと日本王者の野上（翔＝RK鎌田）選手、僕が負けてるので今年リベンジさせてください。