東京ドームで激突

ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突する世紀の一戦が2日、東京ドームで行われる。決戦ムードが高まる中、会場を彩るラウンドガールも試合をSNSなどで告知しており、その中で1人の女性が話題になっている。

東京ドームのチケット5万5000席分が1か月以上前に完売となっている、大注目の一戦。興行は映像配信プラットフォーム「Lemino」がPPV（ペイパービュー）で生配信する。

試合前に「緊急告知」とXを更新したのはタレント、モデルの和田海佑だった。ラウンドガールとして出演することを報告し、「最初から最後まで目を離さず SNS等でも沢山ポストしてください」と記した。

和田は秋元康プロデュースのNMB48でアイドルとして約5年活動し、昨年11月に卒業した。現在はプラチナムプロダクションに所属している。

大役を務めるという報告にファンからは、「すごい試合で仕事してる」「え？！めっちゃ凄いんですが」「これはビックリ」「世紀の一戦を間近で観られるの羨ましい！」「しっかりとお役目果たしてください！」など、驚きや激励の声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）