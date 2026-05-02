『とんがり帽子のアトリエ』第5話「巨鱗竜（ドラゴン）の迷宮」あらすじ＆先行カット公開！
毎週月曜TOKYO MXほかにて放送・配信中のTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』、第5話の先行カットとあらすじが公開された。
『とんがり帽子のアトリエ』、原作は白浜鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。
TVアニメは2026年4月6日（月）23時からTOKYO MXほかにて放送・全世界一斉配信が決定。Netflix、ABEMA、クランチロールでは第1話＆第2話の同時配信と以降話数の1週間先行配信も決定した。
アニメーション制作は、TVアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』・TVアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。
5月4日（月）より放送となる第5話「巨鱗竜（ドラゴン）の迷宮」より先行場面カットが公開された。
＜第5話 「巨鱗竜（ドラゴン）の迷宮」あらすじ＞
不思議な空間に捕らえられてしまったココ・アガット・テティア・リチェ。ここからの脱出方法を探す4人の前には、危険な巨鱗竜が立ちはだかっていた。脱出のヒントとなるかもしれない魔法陣を見つけ、そこへの接近を試みるも、巨鱗竜に邪魔をされてなかなか近づけない。途方に暮れる4人だったが、テティアの魔法をヒントに、ココが1つのアイディアを思いつく。
＞＞＞第5話先行カットをすべてチェック！（写真17点）
そして、本作の第1話〜第3話のダイジェスト映像がアニメ公式YouTubeにて公開となった。主人公・ココが秘密多き魔法使いの世界へ足を踏み入れていくこれまでの物語を振り返り、さらに、映像の最後には、第4話・第5話の見どころも紹介されている。
アニメ本編をまだご覧になったことが無い方も、ここまでのストーリーをギュッと6分にまとめた本映像をこの機会にぜひ楽しんでほしい。
（C）白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
『とんがり帽子のアトリエ』、原作は白浜鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。
TVアニメは2026年4月6日（月）23時からTOKYO MXほかにて放送・全世界一斉配信が決定。Netflix、ABEMA、クランチロールでは第1話＆第2話の同時配信と以降話数の1週間先行配信も決定した。
アニメーション制作は、TVアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』・TVアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。
＜第5話 「巨鱗竜（ドラゴン）の迷宮」あらすじ＞
不思議な空間に捕らえられてしまったココ・アガット・テティア・リチェ。ここからの脱出方法を探す4人の前には、危険な巨鱗竜が立ちはだかっていた。脱出のヒントとなるかもしれない魔法陣を見つけ、そこへの接近を試みるも、巨鱗竜に邪魔をされてなかなか近づけない。途方に暮れる4人だったが、テティアの魔法をヒントに、ココが1つのアイディアを思いつく。
＞＞＞第5話先行カットをすべてチェック！（写真17点）
そして、本作の第1話〜第3話のダイジェスト映像がアニメ公式YouTubeにて公開となった。主人公・ココが秘密多き魔法使いの世界へ足を踏み入れていくこれまでの物語を振り返り、さらに、映像の最後には、第4話・第5話の見どころも紹介されている。
アニメ本編をまだご覧になったことが無い方も、ここまでのストーリーをギュッと6分にまとめた本映像をこの機会にぜひ楽しんでほしい。
（C）白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
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