TWICEナヨン、肌見せキャミワンピ姿で抜群スタイル際立つ「デコルテ綺麗すぎる」「シンプルなのに圧倒的存在感」の声
【モデルプレス＝2026/05/02】9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のナヨン（NAYEON）が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。ノースリーブのミニ丈ワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】TWICEメンバー「可愛さが溢れてる」と話題の肌見せコーデ
ナヨンは、鏡越しの自撮りショットを公開。細いストラップが印象的なキャミソールタイプの白のノースリーブミニワンピース姿を披露した。胸元に小さな青いリボンがあしらわれた可憐なデザインで、透明感のある肌や美しいスタイルが際立っている。
この投稿には「全身のシルエットが美しい」「デコルテ綺麗すぎる」「お人形さんみたい」「可愛さが溢れてる」「可憐」「シンプルなのに圧倒的存在感」「白ワンピが似合いすぎ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】TWICEメンバー「可愛さが溢れてる」と話題の肌見せコーデ
◆ナヨン、ノースリミニワンピで美スタイル輝く
ナヨンは、鏡越しの自撮りショットを公開。細いストラップが印象的なキャミソールタイプの白のノースリーブミニワンピース姿を披露した。胸元に小さな青いリボンがあしらわれた可憐なデザインで、透明感のある肌や美しいスタイルが際立っている。
◆ナヨンの投稿に反響
この投稿には「全身のシルエットが美しい」「デコルテ綺麗すぎる」「お人形さんみたい」「可愛さが溢れてる」「可憐」「シンプルなのに圧倒的存在感」「白ワンピが似合いすぎ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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