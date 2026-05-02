「糖尿病で足を切断」するまでの症状の進み方はご存知ですか？【医師監修】

糖尿病は血糖値のコントロールが難しく、進行すると足の血管や神経に障害を起こすことがあります。これにより足の感覚が鈍くなったり、傷が治りにくくなったりして、感染や壊疽（えそ）を起こすと切断が必要です。実際、糖尿病による足の切断は重い合併症のひとつです。本記事は、糖尿病で足の切断にいたるまでの経過と切断後の生活を詳しく解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「糖尿病で足を切断」する判断基準とは？足を切断するまでの症状の進み方も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

伊藤 規絵（医師）

旭川医科大学医学部卒業。その後、札幌医科大学附属病院、市立室蘭総合病院、市立釧路総合病院、市立芦別病院などで研鑽を積む。2007年札幌医科大学大学院医学研究科卒業。現在は札幌西円山病院神経内科総合医療センターに勤務。2023年Medica出版社から「ねころんで読める歩行障害」を上梓。2024年4月から、FMラジオ番組で「ドクター伊藤の健康百彩」のパーソナリティーを務める。またYou tube番組でも脳神経内科や医療・介護に関してわかりやすい発信を行っている。診療科目は神経内科（脳神経内科）、老年内科、皮膚科、一般内科。医学博士。日本神経学会認定専門医・指導医、日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、日本老年医学会専門医・指導医・評議員、国際頭痛学会(Headache master)、A型ボツリヌス毒素製剤ユーザ、北海道難病指定医、身体障害者福祉法指定医。

糖尿病で足の切断にいたるまでの経過と切断後の生活

糖尿病は足にどのような変化や症状が現れますか？

糖尿病では、高血糖が続くことで足の神経と血管が傷つき、少しずつ変化や症状が現れます。初期には足先のしびれやピリピリした痛み、冷たさ・熱さを感じにくいなどの神経障害がみられ、進行すると感覚が鈍くなり、靴ずれややけどに気付きにくくなります。

また、血流が悪くなると足が冷たい、歩くとふくらはぎが痛む、爪や皮膚の色が紫～黒っぽくなる、皮膚が乾燥してひび割れる、タコやまめ・爪の変形が増えるなどの変化が出てきます。これらを放置すると傷が潰瘍になり、感染や壊疽に進んでしまうことがあります。

参照：『糖尿病性足病変【症状と診断、フットケア】』（日本医科大学武蔵小杉病院）

足を切断するまでの症状の進み方を教えてください

糖尿病では、まず足のしびれやピリピリした痛み、冷えなどの神経障害・血流障害が少しずつ進み、感覚が鈍くなることで小さな傷や靴ずれ、やけどに気付きにくいです。その結果、かかとや足裏のタコ・ひび割れ、爪の変形、水虫などから皮膚が傷つき、治りにくい浅い傷（びらん・小潰瘍）ができます。

ここで適切な治療やフットケアが行われないと、傷が深くなって潰瘍となり、膿が出たり悪臭を伴う感染を起こします。さらに進行すると指先や足先が黒く変色する壊疽の状態を起こします。壊疽や重症感染が広がると命に危険が及ぶため、足の一部や下肢の切断が必要になることがあります。

糖尿病で足を切断すると歩けなくなりますか？

糖尿病で足を切断しても、すべての方が歩けなくなるわけではありません。切断する部位（足先だけか、膝より下か、膝より上か）や、心臓・肺・腎臓の状態、筋力やバランスなどによって、歩行能力は大きく変わります。

一般的に、足先や足の一部だけの切断であれば、靴型装具や部分的な義足で歩行を続けられる可能性が高く、膝下切断でもリハビリと義足装着によって歩ける方は少なくないです。一方、膝上で大きく切断した場合や、心不全・腎不全などの合併症が重い場合は、義足歩行が難しく、車いす中心の生活です。いずれの場合も、早期からのリハビリテーションと残った足のケアが、できるだけ自立した生活を維持する鍵です。

参照：『下肢切断術の治療成績 切断高位の検討』（臨床雑誌整形外科 62巻2号）｜医書.jp）

足を切断した後も足に関する症状が進行するのですか？

糖尿病で足を切断しても、足に関する問題が終わるわけではなく、別の形で症状やリスクが続くことがあります。糖尿病そのものは全身の病気であり、切断しても神経障害や血流障害、感染に対する弱さなどの体質は残るため、断端（切断した断面）に潰瘍ができたり、義足との接触部位に傷やタコが生じたりすることがあります。

動脈硬化は両側の足に起こりやすく、片側を切断しても、もう一方の足に新たな潰瘍や壊疽ができて再度切断が必要になるリスクが高いと報告されています。さらに、糖尿病足病変や下肢切断を経験した方は、心筋梗塞や脳梗塞などほかの合併症のリスク・死亡リスクも高く、切断後も継続的なフットケアと全身管理が重要とされています。

参照：『糖尿病足病変のフットケアから下肢救済治療の基本』（日本技師装具学会誌）

編集部まとめ



糖尿病は、高血糖が続くことで足の神経障害と血流障害が進み、小さな傷や靴ずれから潰瘍・感染・壊疽へ進行し、命を守るために足の切断が必要になることがあります。

糖尿病患者さんの下肢切断リスクは、糖尿病のない方より大幅に高いことが報告されており、早期発見と予防がとても重要です。多くは、しびれや冷え、タコやひび割れ、治りにくい傷などのサインを経て重症化します。毎日の足の観察とフットケア、血糖・血圧・脂質管理、禁煙、合わない靴を避けること、異常を見つけたときの早期受診により、多くの足切断は防げる可能性があります。

参考文献

『糖尿病性足病変【症状と診断、フットケア】』（日本医科大学武蔵小杉病院）

『フットケア｜糖尿病情報センター』（国立健康危機管理研究機構）

『糖尿病足病変の切断術』（全身疾患に伴う足部障害）

『11 章 糖尿病性足病変』（糖尿病診療ガイドライン2024）

『下肢切断術の治療成績 切断高位の検討』 （臨床雑誌整形外科 62巻2号）｜医書.jp）

『糖尿病足病変のフットケアから下肢救済治療の基本』（日本技師装具学会誌）