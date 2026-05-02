中村雅俊の妻・五十嵐淳子さんが死去 享年73「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったこと」コメント発表【全文】
【モデルプレス＝2026/05/02】俳優の中村雅俊（75）の妻で女優の五十嵐淳子さんが4月28日、亡くなったことがわかった。73歳だった。中村の所属事務所・株式会社ノースプロダクションの公式サイトを通じてコメントが発表された。
【写真】中村雅俊、モデルの娘とテレビ初共演
公式サイトでは「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます（原文ママ）」と発表。「なお、通夜及び告別式につきましては 故人ならびにご遺族の強い意向により、近親者のみにて執り行いましたことを併せてご報告申し上げます」と報告し、「あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです」とコメントした。そして「報道関係の皆様におかれましては、自宅への訪問や、親族・関係者への取材等はお控えくださいますよう、切にお願い申し上げます」と呼びかけている。
また、中村のコメントも公開され「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした」と明かし「その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」と記している。
【訃報】
日頃より温かいご支援とご厚情を賜り心より御礼申し上げます。
去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。
なお、通夜及び告別式につきましては 故人ならびにご遺族の強い意向により、近親者のみにて執り行いましたことを併せてご報告申し上げます。
あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです。
また、報道関係の皆様におかれましては、自宅への訪問や、親族・関係者への取材等はお控えくださいますよう、切にお願い申し上げます。
以下は中村雅俊のコメントです。
俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。
中村雅俊
2026年5月2日
株式会社ノースプロダクション
【Not Sponsored 記事】
【写真】中村雅俊、モデルの娘とテレビ初共演
◆中村雅俊の妻・五十嵐淳子さんが死去
公式サイトでは「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます（原文ママ）」と発表。「なお、通夜及び告別式につきましては 故人ならびにご遺族の強い意向により、近親者のみにて執り行いましたことを併せてご報告申し上げます」と報告し、「あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです」とコメントした。そして「報道関係の皆様におかれましては、自宅への訪問や、親族・関係者への取材等はお控えくださいますよう、切にお願い申し上げます」と呼びかけている。
◆発表全文
【訃報】
日頃より温かいご支援とご厚情を賜り心より御礼申し上げます。
去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。
なお、通夜及び告別式につきましては 故人ならびにご遺族の強い意向により、近親者のみにて執り行いましたことを併せてご報告申し上げます。
あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです。
また、報道関係の皆様におかれましては、自宅への訪問や、親族・関係者への取材等はお控えくださいますよう、切にお願い申し上げます。
以下は中村雅俊のコメントです。
俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。
中村雅俊
2026年5月2日
株式会社ノースプロダクション
【Not Sponsored 記事】