100均のこれに変えて大正解！ありそうでない2WAYタイプ！ついでにケアできる便利なコーム
商品情報
商品名：かっさ付きトリートメントコーム
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦19×横6cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4968583260081
2つの機能が1つに！セリアの『かっさ付きトリートメントコーム』
入浴時のヘアケアのタイミングで頭皮マッサージをすると血行促進につながり、リラックス効果も得られますよね。ただ、手でマッサージするのはそれなりに力も要るし、せっかくケアしているのに疲れてしまう…なんてことも。
そんな悩みにピッタリな商品『かっさ付きトリートメントコーム』をセリアで発見！トリートメントコームとかっさが一体になった便利グッズです。
シャンプー前やトリートメント中に髪を梳かすことで、ムラなく馴染ませるのに便利。目の粗いコームなので、濡れた髪でも絡まりにくくスムーズに梳かすことができます。
コームの反対側が、かっさのようなゴツゴツとした形状になっているのが最大の特徴！独自の2WAY構造で、これ1つで髪のケアだけでなく頭皮マッサージにも使えます。
ヘアケアしながら頭皮ケアも◎バスタイムを自分磨きの時間に！
撮影の都合上、乾いた髪で試していますが、実際に梳かしてみました。
目が程よく粗いため、途中で止まることもなくスッと通ります。シャンプー前に髪を梳かすのにも最適です。
かっさは頭皮や首筋を優しくマッサージすることで、自分では気づきにくい頭のコリを実感できることも。心地良い刺激による痛気持ちいい感覚で、リラックスタイムを格上げしてくれそうです！
頭皮だけでなく首筋をほぐすのにも使えます。
ただ、かっさ部分の刺激は意外としっかりと感じられるため、力を入れすぎず、優しく撫でるように使うのが心地よく楽しむポイントです。
持ち手がフック状になっているため、お風呂場のタオルバーなどに吊るして保管が可能なのも嬉しいポイント。水切れが良く、衛生的に保ちやすい工夫がされています。
今回はセリアの『かっさ付きトリートメントコーム』をご紹介しました。
忙しい毎日でも、いつものコームをこれに変えるだけで、本格的なケアができちゃう！手軽にバスタイムを自分磨きの時間にできるご自愛アイテムです♡
お風呂でできる自分へのちょっとしたご褒美として、セリアで見つけたらぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。