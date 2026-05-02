100均のこれに変えて大正解！ありそうでない2WAYタイプ！ついでにケアできる便利なコーム

入浴時の ヘアケア のタイミングで頭皮 マッサージ をすると血行促進につながり、リラックス効果も得られますよね。そんな時に 便利 なアイテムを セリア で発見しました！コームとかっさが一体になった、ありそうでなかった2WAYタイプのアイテム。 ヘアケア のついでに頭皮ケアもできちゃいます！心地よい刺激に癒されますよ♡

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商品情報

商品名：かっさ付きトリートメントコーム

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦19×横6cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583260081

入浴時のヘアケアのタイミングで頭皮マッサージをすると血行促進につながり、リラックス効果も得られますよね。ただ、手でマッサージするのはそれなりに力も要るし、せっかくケアしているのに疲れてしまう…なんてことも。

そんな悩みにピッタリな商品『かっさ付きトリートメントコーム』をセリアで発見！トリートメントコームとかっさが一体になった便利グッズです。

シャンプー前やトリートメント中に髪を梳かすことで、ムラなく馴染ませるのに便利。目の粗いコームなので、濡れた髪でも絡まりにくくスムーズに梳かすことができます。

コームの反対側が、かっさのようなゴツゴツとした形状になっているのが最大の特徴！独自の2WAY構造で、これ1つで髪のケアだけでなく頭皮マッサージにも使えます。

撮影の都合上、乾いた髪で試していますが、実際に梳かしてみました。

目が程よく粗いため、途中で止まることもなくスッと通ります。シャンプー前に髪を梳かすのにも最適です。

かっさは頭皮や首筋を優しくマッサージすることで、自分では気づきにくい頭のコリを実感できることも。心地良い刺激による痛気持ちいい感覚で、リラックスタイムを格上げしてくれそうです！

頭皮だけでなく首筋をほぐすのにも使えます。

ただ、かっさ部分の刺激は意外としっかりと感じられるため、力を入れすぎず、優しく撫でるように使うのが心地よく楽しむポイントです。

持ち手がフック状になっているため、お風呂場のタオルバーなどに吊るして保管が可能なのも嬉しいポイント。水切れが良く、衛生的に保ちやすい工夫がされています。

今回はセリアの『かっさ付きトリートメントコーム』をご紹介しました。

忙しい毎日でも、いつものコームをこれに変えるだけで、本格的なケアができちゃう！手軽にバスタイムを自分磨きの時間にできるご自愛アイテムです♡

お風呂でできる自分へのちょっとしたご褒美として、セリアで見つけたらぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。