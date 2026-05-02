Samsungは2026年のフラッグシップ機・Galaxy S26シリーズにおいて、一部のモデルのチップに自社製のExynosを復活させましたが、Ultraモデルについては全世界でSnapdragonを維持しました。

いずれGalaxy SシリーズのすべてがExynosに移行するかもしれないという噂が流れる中、少なくとも2027年の最上位モデル「Galaxy S27 Ultra」に関しては、引き続きSnapdragonを採用することを示唆する手がかりが浮上しています。

これまでの噂によれば、クアルコムは次世代の最上位チップとして「Snapdragon 8 Elite Gen 6」と「Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro」の2種類を開発中とみられています。Galaxy S27 Ultraは、このうち性能がより高い「Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro（SM8975）」を搭載するとの情報も伝えられていました。

そんな中、Snapdragonを開発・販売するクアルコムが、その予測を裏付けるような投稿を行っています。

Year after year-more power, more performance, more possibility. And more to come with @Samsungmobile.​



Explore the latest devices: https://t.co/QGALHt5k17 pic.twitter.com/7GmA1V3vN8 — Snapdragon (@Snapdragon) April 23, 2026

Xの公式Snapdragonアカウントは、初代Galaxy Sから続くSnapdragon採用モデルの歴史を振り返る動画を投稿しました。その動画は「And there’s so much more to come（さらなる展開が待っています）」というメッセージで締めくくられており、今後のSamsungフラッグシップ機でもSnapdragonの採用が続くと匂わせています。

Samsungの最新チップ「Exynos 2600」は、前世代の2500から性能が大幅に向上したものの、電力効率や発熱には依然として課題が残っています。実際の検証結果でも、バッテリー持続時間ではSnapdragonに及ばないことが示されました。

2027年のGalaxy S27 UltraにSnapdragon 8 Elite Gen 6 Proが搭載されることになれば、多くのユーザーやゲーマーにとって喜ばしいニュースとなりそうです。

Source：Qualcomm(X) via：Sammobile

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