今回は、45歳独身男性が突然結婚を考えた理由についてのエピソードを紹介します。

「俺でも余裕で結婚できるじゃん」

「俺は45歳の会社員です。大学も就職も地元で、これまで一度も家を出たことがなく、ずっと実家暮らしです。家事はすべて母にやってもらっているし、生活に困っていません。恋愛経験はゼロではありませんが、長続きしたことはありません。結婚したい気持ちもこれまでありませんでした。

しかし先日、40代の某有名人が、20代の女性とスピード婚したというニュースを見たんです。『このおっさんより俺の方がイケメンだしな……』『俺でも余裕で結婚できるじゃん』と思い、結婚しようと考えたんです。まずはマッチングアプリで相手を探してみるつもりです」（体験者：40代男性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ ただ、有名人と一般人ではいろいろと違いますからね。自分も同じように20代の女性と結婚できるかというと、そう簡単な話ではないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。