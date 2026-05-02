手越祐也が率いるロックバンド・T.N.T、初の日本武道館公演開催「今からすごくワクワク」【コメント全文】
歌手・タレントの手越祐也がボーカルを務めるロックバンド・T.N.T（ティー・エヌ・ティー）が、「T.N.T SPECIAL ONEMAN LIVE at 日本武道館『SUPERNOVA』」を2027年2月4日に東京・日本武道館で開催する。
【番組カット】ほぼ元カレ…？手越祐也との再会を喜ぶイッテQメンバー
25年2月に結成されたT.N.Tは、26年1月からの全国5都市でのお披露目ツアーは全公演完売、26年4月から初のフルアルバム『DETONATION』を掲げた、全国6都市ツアーを開催中。きのう5月1日の東京公演で千秋楽を迎えた。
そんな東京公演の千秋楽で発表されたのが、武道館での単独公演。ボーカル・手越としても初舞台となる。
【コメント全文】
■手越祐也（Vo.）
まず、バンドを結成してまだ長い期間が経っているわけではない中で、日本人にとっても海外の方にとっても特別な場所である日本武道館に立てることを、心からうれしく思います。
僕自身、これまでスタジアム、ドーム、アリーナ、ライブハウスなど、さまざまな舞台に立たせてもらってきましたが、日本武道館でライブをするのは初めてになります。今までの経験の中で、まだ立ったことのない舞台やシチュエーションは少なくなってきていますが、武道館は初めてなので、どんな音の響き方をするのか、どんな景色が広がっているのか、今からすごくワクワクしています。
同時に、武道館には日本のみならず、世界を代表するたくさんのアーティストが立ってきたと思うので、「武道館に立ったアーティスト」という名前に恥じないように、全力でパフォーマンスをして、僕らT.N.Tの音楽を全力でぶつけたいと思います。
1人でも多くの方にこのライブに来てもらえることを、心から願っています。楽しみにしているので、よろしくお願いします。
■kyohey（Dr.）
すべてバンドマンの憧れである日本武道館という場所でT.N.Tの音楽を響かせられることを心から光栄に思います。そして、それと同時に数々の歴史を積み重ねてきた日本武道館のステージに立つ事への強い責任と覚悟を感じています。
T.N.Tを結成して2年。この日本武道館ワンマンは今までで最大の挑戦になると思いますが、これまで支えてくれたすべての人への感謝と、バンドとして築いてきたすべてをこの場所で解放して、結成当初からのコンセプトである日本のロック、音楽シーンに風穴を開けられるような信念を轟音に乗せて、T.N.Tが描くその先の未来に向けてまた新たな一歩を大きく踏み出せるよう、全身全霊で会場にいる一人ひとりに届けにいきます。
日本武道館の歴史にT.N.Tが名を刻むその瞬間を一緒に作りましょう。よろしくお願いします。
■Furutatsu（Ba.）
ここに立てるのは当たり前ではなくて、これまで関わってくれたすべての人の積み重ねだと思っています。支えてくれた仲間、スタッフ、そして何よりも応援してくれている人たち、その一つひとつがあって、この場所に立たせてもらえます。
だからこそ、この1日はただの通過点にするつもりはありません。これまでやってきたこと、積み上げてきたものを詰め込みます。今の自分たちが出せる最高の形を作ります。
思想、信条というものは千差万別、人それぞれです。僕は僕が信じる考え方や生き方で精いっぱい生きます。
人に考え方を押し付けるのではなく、音楽というものを通して「伝える」ことができるのは僕にとってとてもとてもうれしいこと。観てくれた人の中に何かが残る時間にしたい、あの日を境に何かが変わったと思ってもらえるような、そんな1日にしたいと思っています。
■Ryu.（Gt.）
人は自分が積んだものの上に立ち、そこからの景色を見る
支えてくれている家族、道中で出会ってきた友人やミュージシャン、そして今僕の周りにいてくれるメンバーやスタッフやT.N.Tの音楽を聴いてくれる皆さまはもちろん、いつかの冬に、ギタリストの指がかじかんでは困るだろうと缶コーヒーをくれた方、初めて僕のギターにチップをくれた方、初めて僕の演奏にコメントをくれた方まで、今僕が立っているこの場所から全員しっかりと見えています。全部覚えています。そんな大小さまざまな積み重ねで今の僕はここに立っています。
自分だけの力で成し得た事なんて片手で数える程もありませんが、皆さまのおかげで成し得たことは皆さまの手を借りないと数えられない程あります。ありがとうございます。 そしてすみません、この先もずっと手をお借りします。そしてまた積み上げ、またそこから盛大に感謝を伝えます。願っても立てないようなそんな夢の舞台、武道館。僕はそこに立って、そこから見渡して、そして伝えます。よろしくお願いします。
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25年2月に結成されたT.N.Tは、26年1月からの全国5都市でのお披露目ツアーは全公演完売、26年4月から初のフルアルバム『DETONATION』を掲げた、全国6都市ツアーを開催中。きのう5月1日の東京公演で千秋楽を迎えた。
【コメント全文】
■手越祐也（Vo.）
まず、バンドを結成してまだ長い期間が経っているわけではない中で、日本人にとっても海外の方にとっても特別な場所である日本武道館に立てることを、心からうれしく思います。
僕自身、これまでスタジアム、ドーム、アリーナ、ライブハウスなど、さまざまな舞台に立たせてもらってきましたが、日本武道館でライブをするのは初めてになります。今までの経験の中で、まだ立ったことのない舞台やシチュエーションは少なくなってきていますが、武道館は初めてなので、どんな音の響き方をするのか、どんな景色が広がっているのか、今からすごくワクワクしています。
同時に、武道館には日本のみならず、世界を代表するたくさんのアーティストが立ってきたと思うので、「武道館に立ったアーティスト」という名前に恥じないように、全力でパフォーマンスをして、僕らT.N.Tの音楽を全力でぶつけたいと思います。
1人でも多くの方にこのライブに来てもらえることを、心から願っています。楽しみにしているので、よろしくお願いします。
■kyohey（Dr.）
すべてバンドマンの憧れである日本武道館という場所でT.N.Tの音楽を響かせられることを心から光栄に思います。そして、それと同時に数々の歴史を積み重ねてきた日本武道館のステージに立つ事への強い責任と覚悟を感じています。
T.N.Tを結成して2年。この日本武道館ワンマンは今までで最大の挑戦になると思いますが、これまで支えてくれたすべての人への感謝と、バンドとして築いてきたすべてをこの場所で解放して、結成当初からのコンセプトである日本のロック、音楽シーンに風穴を開けられるような信念を轟音に乗せて、T.N.Tが描くその先の未来に向けてまた新たな一歩を大きく踏み出せるよう、全身全霊で会場にいる一人ひとりに届けにいきます。
日本武道館の歴史にT.N.Tが名を刻むその瞬間を一緒に作りましょう。よろしくお願いします。
■Furutatsu（Ba.）
ここに立てるのは当たり前ではなくて、これまで関わってくれたすべての人の積み重ねだと思っています。支えてくれた仲間、スタッフ、そして何よりも応援してくれている人たち、その一つひとつがあって、この場所に立たせてもらえます。
だからこそ、この1日はただの通過点にするつもりはありません。これまでやってきたこと、積み上げてきたものを詰め込みます。今の自分たちが出せる最高の形を作ります。
思想、信条というものは千差万別、人それぞれです。僕は僕が信じる考え方や生き方で精いっぱい生きます。
人に考え方を押し付けるのではなく、音楽というものを通して「伝える」ことができるのは僕にとってとてもとてもうれしいこと。観てくれた人の中に何かが残る時間にしたい、あの日を境に何かが変わったと思ってもらえるような、そんな1日にしたいと思っています。
■Ryu.（Gt.）
人は自分が積んだものの上に立ち、そこからの景色を見る
支えてくれている家族、道中で出会ってきた友人やミュージシャン、そして今僕の周りにいてくれるメンバーやスタッフやT.N.Tの音楽を聴いてくれる皆さまはもちろん、いつかの冬に、ギタリストの指がかじかんでは困るだろうと缶コーヒーをくれた方、初めて僕のギターにチップをくれた方、初めて僕の演奏にコメントをくれた方まで、今僕が立っているこの場所から全員しっかりと見えています。全部覚えています。そんな大小さまざまな積み重ねで今の僕はここに立っています。
自分だけの力で成し得た事なんて片手で数える程もありませんが、皆さまのおかげで成し得たことは皆さまの手を借りないと数えられない程あります。ありがとうございます。 そしてすみません、この先もずっと手をお借りします。そしてまた積み上げ、またそこから盛大に感謝を伝えます。願っても立てないようなそんな夢の舞台、武道館。僕はそこに立って、そこから見渡して、そして伝えます。よろしくお願いします。