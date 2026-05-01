恋心が冷める原因にも。好きな男性の前で「口にしない方がいいセリフ」
何気なく口から出てしまった一言が、男性の恋心を冷めさせてしまう原因になることも。
そこで今回は、そんな好きな男性の前で「口にしない方がいいセリフ」を紹介します。
「どうせ私なんて…」
女性の「どうせ私なんて…」というネガティブな言葉にガッカリしてしまう男性は少なくありません。
１度や２度なら「そんなことないよ」と気遣ってくれるでしょうが、何かあるごとに口にしているようだと、男性は女性のネガティブな感情に引き摺られそうになって、思わず距離をとりたくなってしまいます。
「やろうと思ってたのに…」
男性に何か言われると、口癖のように「やろうと思ってたのに…」と言っていませんか？
「わからない…」
何を聞かれても「わからない…」と答える女性に辟易してしまう男性は少なくありません。
恋の駆け引きの１つでつい口にする女性もいるかも知れませんが、内容によってはスマホですぐに調べられることだと、男性は「面倒臭いと思っている」「人に依存するところがある」と結論づけてしまうこともあるので、注意しましょう。
今回紹介したセリフが口グセになっている方も少なくないと思いますが、ぜひ意識的に口にしないようにしていきましょうね。
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