◆パ・リーグ ソフトバンク４―１楽天（１日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが逆転勝ちで首位・オリックスとのゲーム差を１・５に縮めた。

０―１の６回、先頭の栗原が同点の６号ソロを放った。７回は１―１の１死二塁で柳田が右膝付近に死球を受けた。投手の西垣をにらみつけて立ち上がったが、そのまま交代。なおも２死一、二塁、栗原の２点二塁打で勝ち越した。「とにかく上沢さんに勝ちをつけたいという思いだけでした。勝ち越しとなるタイムリーと自分のバッティングができて良かったです」。その後２死二塁から近藤の中前打で栗原も生還し、リードを３点に広げた。

上沢は今季初の中５日で先発を務めた。初回、３四死球で１死満塁のピンチをつくったものの、伊藤裕、黒川を連続三振に斬った。５回は１死二塁から捕逸と失策で１点を失ったが、７回を５安打１失点、１１８球で３勝目を挙げた。「初回は慎重になりすぎて球数が多くなってしまい、どうなることかと思いましたが、７回まで投げることができ、先発として最低限の仕事はできたかなと思います。次の登板に向けて、また頑張ります」と、充実感を漂わせた。

８回からは木村光、松本裕の継投で逃げ切った。