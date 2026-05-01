25-26シーズンも終盤を迎えており、新シーズンの夏の移籍市場が近づいてきた。プレミアリーグではマンチェスター・シティを抑えて首位に立つアーセナルはどのような動きを計画しているのか。『Mirror』では手を打つべき3項目を予想している。



1つ目が既存戦力の売却だ。ガブリエウ・ジェズス、ベン・ホワイトは移籍が濃厚、ガブリエウ・マルティネッリ、レアンドロ・トロサールらも候補となっている。





また、ユース出身のイーサン・ヌワネリ、マイルズ・ルイス・スケリーも売却の可能性も報じられており、この移籍金を補強に回したい。2つ目がMFの補強だ。マルティン・スビメンディ、デクラン・ライスの2人はピッチで存在感を示しているが、彼らに続くMFがいない。夏の移籍市場ではブレントフォードからクリスティアン・ノアゴールを獲得したが、今季のプレミアリーグでは309分しかプレイしていない。アーセナルはニューカッスルのサンドロ・トナーリ、アタランタのエデルソンらを今夏のMFの補強ターゲットとしている。そして最後がアタッカーの獲得だ。特に左WGは補強ポイントで、前述した放出候補にはマルティネッリとトロサールの2人のアタッカーが含まれている。現状候補として挙がっているのはニューカッスルのアンソニー・ゴードン。昨季はリーグ5位で終えたニューカッスルだが、今季は中位でのフィニッシュが濃厚。来季の欧州カップ戦出場権を逃す可能性が高く、そうなれば財政上の問題から主力の放出が急務となる。