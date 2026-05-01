元Janne Da Arcのka-yuが6月20日、ka-yu名義初となる1stフルアルバム『OUTSET』をリリースすることが発表となった。アルバム『OUTSET』は、2024年1月21日の音楽活動再始動から、約2年半にわたる歩みを凝縮した集大成となるフルアルバムであり、今後の音楽活動への新たな一歩を示す作品でもある。

収録曲の一部はファン投票によって決定したリスナー参加型作品だ。2025年リリースのシングル4曲は“OUTSET ver.”としてドラムの再録およびミックスを再構築。新曲8曲のギターおよびアレンジメントにKyrie(ex. NoGoD)が参加したほか、ドラムは全曲CHARGEEEEEE…が担当した。予約受付は本日5月1日(金)20時より。

また、アルバムリリース後となる6月より、東京・金沢・大阪・名古屋を巡るバンドツアーの開催も決定しているが、6月26日の新宿ReNY公演からはサポートメンバーを刷新。Kyrie (G / ex. NoGoD)、海(G / vistlip)、宏崇(Dr / R指定)を迎えた新体制でライブを行う。さらに、バンドツアー終了後の10月より、札幌・神戸・静岡を巡るアコースティックライブツアー＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE 2026＞の開催も決定。本ツアーはギターにKyrieを迎えて行われる。

フルアルバム『OUTSET』リリースを皮切りに、バンド編成とアコースティック編成の両面からツアーが展開されるなど、ka-yuは再始動以降の歩みを経て新たなフェーズへと進む。

■1stフルアルバム『OUTSET』

2026年6月20日(土) 発売

【ka-yu OFFICIAL SITE会員限定盤】\4,400(税込)

アルバム通常盤+会員限定アウタースリーブ／ka-yu直筆サイン入り

【初回限定盤 TYPE A (※数量限定)】\12,100(税込)

アルバム初回盤＋オリジナルCDプレイヤー付き

※カラー：CLEAR／RED(色選択可)

【初回限定盤 TYPE B】\4,400(税込)

アルバム初回盤＋オリジナルアクリルドッグタグ

【初回限定盤 TYPE C】\4,400(税込)

アルバム初回盤＋ミニノート

【通常盤】\3,850(税込) ●Solid Beat ONLINE STORE限定特典：OUTSETオリジナルステッカー(全5種・ランダム)を1枚購入ごとに同封

※1配送につき5枚までは被りなし

予約リンク：https://solidbeat.jp/ ▼収録曲

01 SDBT - Make It Louder

02 At the Edge

03 最後のKiss (OUTSET ver.)

04 Red Sun

05 That day

06 紫陽花 (OUTSET ver.)

07 夏の幻

08 Kagero

09 Motto! (OUTSET ver.)

10 君が笑うなら

11 Snowfall

12 ひとりじゃないから (OUTSET ver.)

■＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE 2026＞

▶＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -HOKKAIDO 01 2026-＞

10月17日(土) 北海道・musica hall cafe

open15:00 / start15:30

※10月17日公演のみ、終演後にka-yu本人も参加するka-yu OFFICIAL SITE会員様限定の打ち上げイベントを実施

▶＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -HOKKAIDO 02 2026-＞

10月18日(日) 北海道・musica hall cafe

open15:00 / start15:30

▶＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -HYOGO 2026-＞

11月07日(土) 兵庫・KOBE BLUEPORT

open16:00 / start16:30

▶＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -SHIZUOKA 2026-＞

12月05日(土) 静岡・Sunash

open16:00 / start16:30 ▼チケット

●HOKKAIDO 01

Sチケット：\16,969(前方1〜3列目／指定席)

Aチケット：\8,000(S席後方／指定席)

Bチケット：\6,500(後方自由席)

●HOKKAIDO 02

Sチケット：\16,969(前方1〜3列目／指定席)

Aチケット：\6,969(S席後方／指定席)

Bチケット：\6,500(後方自由席)

●HYOGO／SHIZUOKA

Sチケット：\16,969(前方1〜3列目／指定席)

Aチケット：\6,000(会員先行／後方スタンディング)

Bチケット：\6,000(一般／後方スタンディング)

※別途、電子チケット発券手数料およびドリンク代がかかります ◯Sチケット特典(全公演共通)

・前方1〜3列目確定

・ka-yu直筆サイン入り特製ラミネートPASS(ネックストラップ付き)

・HOKKAIDO 01：終演後の会員限定イベント参加権＋1ドリンク・軽食付き

・HOKKAIDO 02／HYOGO／SHIZUOKA：オリジナルクリアポーチ＆ステッカーセット 【S・Aチケット(会員先行／抽選)発売スケジュール】

HOKKAIDO 01／02受付：5月1日(金)20:00〜5月17日(日)23:59

HYOGO／SHIZUOKA受付：6月13日(土)10:00〜6月28日(日)23:59

【Bチケット(先着)】

HOKKAIDO 01／02：会員先行 6月13日(土)10:00〜19:00／一般発売 6月13日(土)20:00〜

HYOGO／SHIZUOKA一般発売：7月18日(土)10:00〜

詳細・購入：https://ka-yu.jp

■全国4都市ツアー＜ka-yu THE LIVE 2026＞

▶＜ka-yu THE LIVE -June 2026-＞

6月26日(金) 東京・新宿ReNY

open18:00 / start18:30

▶＜ka-yu THE LIVE -July 2026-＞

07月19日(日) 東京・渋谷Rex

open16:00 / start16:30

▶＜ka-yu THE LIVE -August 8 2026-＞

08月08日(土) 石川・金沢vanvanV4

open16:00 / start16:30

▶＜ka-yu THE LIVE -August 23 2026-＞

08月23日(日) 大阪・OSAKA MUSE

open16:00 / start16:30

▶＜ka-yu THE LIVE -October 2026-＞

10月03日(土) 愛知・名古屋HeartLand

open16:00 / start16:30 ▼サポートミュージシャン

Kyrie (G / ex.NoGoD)

海 (G / vistlip) ※7月19日渋谷Rex公演を除く

宏崇 (Dr / R指定)