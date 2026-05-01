2日から5連休に入り、本格的にゴールデンウィークを迎えます。気になる連休の天気を気象予報士・若林菜友さんの解説です。

【写真を見る】5連休の大分県内の天気は？ 周期的に変化 行楽日和多め

（若林菜友キャスター）今夜は次第に風がおさまりそうです。そして、2日未明に満月を迎えますが、1日夜と2日未明は各地で晴れて眺めることができそうです。

5月は多くの花が咲く頃なので、フラワームーンと呼ばれます。ちなみに5月は31日も満月となります。

朝から晴れ 3日午後からは雨

さて、連休前半の天気。まず、2日・3日の予想天気図を見ていきます。

2日は高気圧に覆われて、朝から晴れそうです。夕方以降雲が多くなりますが、天気の崩れはありません。

3日は前線を伴った低気圧が朝鮮半島付近を通過する見込みです。午後は雨で、雨や風が強まりそうです。

今回は九州付近、前線や低気圧の南側が暖かい空気のエリアとなりますので、雨でも気温は上がります。少しムシっとした体感となりそうです。

雨の予想を詳しく見ると

雨の予想を見ていきます。

3日は午後になると雨の範囲が広がってきます。

夜は北部や西部を中心に活発な雨雲が流れ込みそうです。そして、南よりの風も強まります。

4日月曜日も午前を中心に雨雲が残りそうです。

連休の天気は周期的変化 後半は行楽日和

ゴールデンウィーク後半の天気のポイントです。2日は行楽日和となりますが、朝は冷えて日中は夏日続出。一日の気温差が大きくなります。調節しやすい服装でお出かけください。

3日は午後、雨や風が強まります。大きい傘をお持ちください。4日(月)降り方は弱まりますが、午前を中心に雨の残る所がありそうです。5日(火)と最終日の6日(水)は晴れる見込みです。