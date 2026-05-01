競泳の今夏の日本代表の練習が１日、都内で行われ報道陣に公開された。倉沢利彰競泳委員長が取材に応じ、４月２７日に代表辞退が発表された２４年パリ五輪代表の松山陸（ガスワン）について、「行動規範に違反があった」と説明した。詳細については明かさなかったが、３月に行われた１次合宿の際に違反があった。犯罪行為ではないとし、「チームジャパンの一員としてふさわしくない行動だった。誰が見ても代表選手としては不適切」と厳しい口調で語った。代表辞退は松山本人から申し出があり、受理された。

倉沢氏は事態を重く捉え、監督という立場から「チームとしてふさわしいのか」を日本水連の常務理事に上申。処分として今年度の強化事業への参加禁止とハイスポーツセンター施設の無期限利用停止と処分が下された。２次合宿初日の同２５日のミーティングで「二度とこのようなことがないように。選手たちが自覚を持ち、自分の範疇（はんちゅう）で判断して練習に励んでほしい」と選手たちにメッセージを送ったという。

松山は２４年パリ五輪で混合４００メートルメドレーリレーに出場。池江璃花子らとチームで８位入賞。今年３月の日本選手権では男子５０メートル背泳ぎで優勝。１００メートルでも３位に入り、８月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）、９月の愛知・名古屋アジア大会で代表に選ばれていた。